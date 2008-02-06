به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیبرتا، علی محمد سعید مشهور به آدونیس گفت: در سنت کشورهای عربی سیاست و شعر همچون خواهر دوقلویی هستند که پایه و مبنای آنها مذهب است و هرگز از مذهب جدا نمی شوند.

وی در ادامه گفت: مذهب را نمی توان از ادبیات عرب و مسلمانان جدا کرد چون مذهب به ادبیات اسلامی روح بخشیده و اگر این روح را از شعر بگیریم به جسمی بی روح و در واقع به یک جسد شبیه می شود. با این حال عرب همواره خواهان صلح بوده است. شعر بهترین ابزار برای انتقال پیام صلح است و نثر و مقاله بعد از آن قرار می گیرند.

این روشنفکر عرب با اشاره به جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد: کشورهای عربی باید برای برقراری صلح میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها اقدامی سریع انجام دهد. نباید منتظر پیشنهادهای خود اسرائیلی ها باشیم. نمی توان با چنین کشتارهای فجیع مردم فلسطین، منتظر پیام صلح از جانب اسرائیل ماند. با چنین شرایطی هیچ وقت صلح محقق نمی شود.

وی در ادامه افزود: اصولا غرب درباره اسلام دچار کج فهمی شده و آن را با بنیادگرایی مسیحی اشتباه گرفته است. غرب فراموش کرده که این دو هر چند شاید هدف یکسانی هم داشته باشند اما با یکدیگر متفاوت اند و ارزشهای اسلامی را نمی توان نادیده انگاشت. بنیادگرایی مسیحی مشکلات زیادی را در عصر حاضر برای ما به وجود آورده است.

آدونیس در سال 1930 در سوریه به دنیا آمد. از همان کودکی پدرش او را مجبور به حفظ کردن شعر کرد.آدونیس در سال 1954 در رشته فلسفه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. وی در سال 1955 به دلیل فعالیت سیاسی راهی زندان و پس از یک سال از زندان آزاد شد. سپس به بیروت لبنان رفت و در آنجا ساکن شد. وی بعدها برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و پس از اتمام تحصیل به تدریس ادبیات عربی در دانشگاه لبنان مشغول شد. آدونیس سپس برای فرار از جنگ داخلی لبنان به پاریس رفت و در دانشگاه سوربن به تدریس ادبیات عرب پرداخت.

آدونیس یکی از پیشگامان شعر مدرن عربی است. او دو سال قبل تا آستانه دریافت نوبل پیش رفت. وی تاکنون جوایز جهانی متعددی را در زمینه شعر و ادبیات کسب کرده که از آن جمله می توان به جایزه جهانی پیتسبرگ آمریکا و جایزه ناظم حکمت اشاره کرد. از آثار او می توان "اگر دریا می خوابید"، "صفحات شب و روز" و "خون آدونیس" را نام برد.