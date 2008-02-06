حضور زنان در پیروزی انقلاب تعیین کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان بیگی، صبح امروز در همایش ورزش بانوان کرمانی اظهار داشت: راز بزرگ پیروزی انقلاب، حضور گسترده مردم در صحنه بود به طوری که با این حضور، بزرگترین حادثه قرن رقم خورد.

دیوان بیگی عنوان کرد: رهبری هوشمندانه امام راحل (ره) و ایثارگریها و از خودگذشتگی ملت ایران باعث پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری ملتهای مظلوم عالم شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار کرمان بیان داشت: زنان با تشویق همسران و فرزندان خود در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و امدادگری و پشتیبانی در پشت جبهه ها نقش تعیین کننده ای ایفا کردند.



مدیرکل تربیت بدنی کرمان نیزدر این همایش یادآور شد: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، نقش زنان در جامعه بسیار پررنگ شده است.

کمال جوانمرد خاطرنشان کرد: زنان در بخش ورزش نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته اند و در عرصه های ورزشی مختلف حضور موفق دارند.

وی ادامه داد: در حکومت طاغوت سرانه فضای ورزشی در استان کرمان 15 سانتیمتر بود در حالی که امروز این شاخص به 40 سانتیمتر رسیده است.