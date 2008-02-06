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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۲

حضور زنان در پیروزی انقلاب تعیین کننده بود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی را تعیین کننده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان بیگی، صبح امروز در همایش ورزش بانوان کرمانی اظهار داشت: راز بزرگ پیروزی انقلاب، حضور گسترده مردم در صحنه بود به طوری که با این حضور، بزرگترین حادثه قرن رقم خورد.

دیوان بیگی عنوان کرد: رهبری هوشمندانه امام راحل (ره) و ایثارگریها و از خودگذشتگی ملت ایران باعث پیروزی انقلاب اسلامی و بیداری ملتهای مظلوم عالم شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار کرمان بیان داشت: زنان با تشویق همسران و فرزندان خود در انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و امدادگری و پشتیبانی در پشت جبهه ها نقش تعیین کننده ای ایفا کردند.
 
مدیرکل تربیت بدنی کرمان نیزدر این همایش یادآور شد: امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، نقش زنان در جامعه بسیار پررنگ شده است.

کمال جوانمرد خاطرنشان کرد: زنان در بخش ورزش نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت چشمگیری داشته اند و در عرصه های ورزشی مختلف حضور موفق دارند.

وی ادامه داد: در حکومت طاغوت سرانه فضای ورزشی در استان کرمان 15 سانتیمتر بود در حالی که امروز این شاخص به 40 سانتیمتر رسیده است.

کد مطلب 633796

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