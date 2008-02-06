جدال مدعیان در آغاز دور برگشت / فولاد برای قهرمانی تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابتهای سوپر لیگ و دسته برتر کاراته باشگاههای کشور روز جمعه در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز خواهد شد که طی آن در حساس ترین بازیها فولاد اصفهان صدرنشین مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها به مصاف دو رقیب جدی خود مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه آزاد خواهد رفت.

فولاد با 6 امتیاز اختلاف نسبت به تیم های دیگر در صدر جدول رده بندی مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاههای کشور قرار دارد و در صورت رسیدن به پیروزی در این دو دیدار می تواند از هم اکنون خود را قهرمان لیگ بداند. حضور ویشگاهی، روحانی، بهنام فر، هاشمیان، طحانی و حسنی پور که آماده و سرحال در خدمت تیم خود های هستند نوید یک بازی خوب بین تیم های خوب و پرمهره لیگ را می دهد.

تیم مناطق نفت خیز جنوب در دور اول مسابقات روز جمعه استراحت دارد. مربیان این تیم می توانند پس از تماشا و آنالیز دقیق مبارزه دانشگاه آزاد و فولاد و با استفاده از توان نفراتی چون حسن بیگی، حاتمی، فرخی، اسدی، جودت و حسن روحانی یک ارنج مناسب را برای بازی با فولاد انتخاب کنند.

در این دیدار سلیمانی که تا امروز وظیفه هدایت تیم ملی را برعهده داشته یک بار دیگر رودروی شاطرزاده قرار می گیرد. در مبارزه مناطق نفت خیز و فولاد مبارکه اصفهان تیمی برنده است که مربی آن بتواند یک ارنج مناسب را به روی تاتامی بفرستد کاری که در دور رفت باعث برتری شاطرزاده و فولاد شد.

در کنار بازیهای سوپر لیگ کاراته، دیدارهای هفته اول از دور برگشت لیگ برتر نیز برگزار خواهد شد.

برنامه کامل هفته اول از دور برگشت مسابقات کاراته سوپر لیگ باشگاه های کشور به شرح زیر است :

دور اول:

* پتروشیمی زنجان - صنعت برق هرمزگان

* فولاد مبارکه اصفهان - دانشگاه آزاد

* شهرداری کرمانشاه - مقاومت بسیج

دور دوم:

* فولاد اصفهان - مناطق نفت خیز جنوب

* شهرداری کرمانشاه - صنعت برق هرمزگان

* مقاومت بسیج - دانشگاه آزاد



برنامه کامل هفته اول از دور برگشت مسابقات کاراته لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

دور اول:

* تربیت بدنی شهرقدس - بیمه کارآفرین

* امید فولاد مبارکه - زغال سنگ کرمان

* مخابرات مرکزی - هیئت کاراته کهکیلویه و بویراحمد

دور دوم:

* امید فولاد مبارکه - بیمه کار آفرین

* مخابرات مرکزی - تربیت بدنی شهر قدس

* هیئت کاراته کهکیلویه و بویراحمد - زغال سنگ کرمان