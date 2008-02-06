محمدرضا عبدالملکیان: بعد از انقلاب شعر به زندگی مردم نزدیک شد / مرزهای میان شاعران را کمرنگ کنیم

* خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طیف انبوهی از شاعران جوان به حوزه شعر راه یافتند. آیا این کثرت را می توان مزیت محسوب کرد؟

- محمد رضا عبدالملکیان : ما در دفتر شعر جوان برای همین مسئله دو شاخصه را در نظر گرفتیم. یکی از معیارها سنی و برای جوانان 15 تا 25 سال بود و دیگری استعداد. طی این مدت از آغاز تا اکنون شاید بخش بیشتری از بضاعت و انرژی هیئت مدیره دفتر شعر جوان صرف کارهای غیر تخصصی یعنی اداری و پشتیبانی شعر شده است. همواره درگیر مکان برای فعالیت دفتر و فراهم کردن امکانات و اعتبارات بوده ایم که هنوز هم ادامه دارد. برای همین نتوانستیم به برنامه هایی که مد نظرمان بوده دست یابیم. به عنوان مثال یکی از برنامه هایی که در اوایل سال 80 یا 81 برنامه ریزی کردیم و قراردادی هم با وزارت ارشاد منعقد شد، این بود که قرار شد ما گزیده شعر جوان هر یک از استانها را به شکل مستقل منتشر کنیم.

با وجود چنین واقعیتی و با تغییر مدیریتها روز از نو، روزی از نو. به این معنی که هر بار دوباره باید توضیح و دلیل بیاوریم و مسئولان را متقاعد کنیم. درواقع تغییر مدیریتها مساوی با کنار رفتن یک برنامه کلان فرهنگی است. این نقطه ضعف موجود در کشور ماست که برنامه ها بسته به مدیریت هاست. برای دستگاه های خاصی که کارهای متفاوت انجام می دهند - مثل دفتر شعر جوان - که برنامه های درازمدت انجام می دهد این یک مشکل حاد است و به مدیریت فعلی هم ربطی ندارد. به همین دلیل کتاب سال شعر جوان استانها که 18 شماره اش را منتشر کرده ایم الان دو سال است که متوقف شده زیرا عملا حمایتی از سوی وزارت ارشاد - با وجود تائید برنامه ها - نشده است. بد نیست اشاره کنم که گاهی مرز میان وظایف مان و آنچه برای ما پیش بینی شده، مخدوش می شود. وظایف یک دستگاه سیاستگذار را از نهادهای اجرایی باید تفکیک کرد.

* یعنی امور اجرایی فرهنگی به تشکلها سپرده شود؟

- واگذار خیر. ما در حال حاضر نهادهایی چون ناشران را داریم که کار آنها چاپ و عرضه کتاب است. در حالی که یکی از کارهایی که وزارت ارشاد دارد انجام می دهد چاپ صد مجموعه از شاعران معاصر کشورمان است. چنین کاری به اعتقاد من وظیفه تشکلهای شعری است. از الان می توانم بگویم که چنین کاری در مقایسه با آنچه در بیرون انجام شده بهتر نخواهد بود زیرا این کار به نیروی کارشناس خبره احتیاج دارد. از سویی عده ای از شاعران هم حاضر نیستند که کارشان توسط یک وزارتخانه دولتی چاپ شود. از سوی دیگر شاید برای وزارت ارشاد هم میسر نباشد که آثار برخی دیگر از شاعران را منتشر کند. تمام این محدودیتها روی مجموعه کار و کیفیت آن تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از مشکلات هنری ما جوایز شعری است. اگر زمینه را به گونه ای فراهم کنیم که استعدادهایمان هدایت شوند به سمت گرفتن جایزه و کار برای دریافت جایزه، چنین دیدگاهی موجب افت کیفی استعدادهای شعری می شود. برخی از کسانی که استعدادهای خوبی در یک دهه گذشته بوده اند و در چارچوب چنین برنامه هایی گرفتار آمده اند و یا فراموش شده اند یا درعرصه شعر نزول چشمگیر داشته اند. من اعتقادی به جایزه شعر ندارم و جوایز ما می تواند به سمت کتابهای شعر برود. در کل معتقدم یک دستگاه سیاستگذار و متولی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که از جریان عمومی هنر در جامعه حمایت شود نه از طیف و افراد خاص. در مصاحبه دبیر جشنواره شعر فجر امسال خواندم که از برگزیدگان سال گذشته به عنوان داوران امسال استفاده شده است. یکی از ایرادات سال گذشته این بود که بسیاری از برگزیدگان خود داوران بودند و امسال آگاه نیستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.

* گرایشهای نوظهور شعر امروز و تحولاتی را که طی این سالها در شعر پدید آمده، چگونه ارزیابی می کنید؟

- در مجموع خیلی امیدوارم. با استعدادهای متفاوت و برجسته ای مواجه هستیم که به اعتقاد من اگر از حمایت مناسبی بهره مند باشند شاهد رشد چشمگیر شعر امروزمان به عنوان یکی از هنرهای اصیل و ریشه دار در کشور خواهیم بود. مجموعه های بسیار زیادی منتشر می شوند که غالبا با سرمایه گذاری خود شاعران صورت می گیرد. کتابهای متفاوت اگر شناسایی و مورد توجه کارشناسان قرار گیرد و نیز با حمایتهای مناسب، قطعا دایره شعر امروز وسیع تر و گسترده تر و از جامعیت مقبول تری برخوردار خواهد شد. هنوز در عرصه شعر احساس می کنیم میان شاعرانی که از حمایتهای دستگاه های فرهنگی و متولیان رسمی کشور بهره مند می شوند با سایر شاعران شکاف وجود دارد. در ادبیات امروز بیشتر شاهد مرزبندی این سو و آن سو هستیم. در هنرهای دیگر مثل موسیقی و هنرهای تجسمی و باقی هنرها کمتر چنین مرزبندی هایی به چشم می خورد. این مرزبندی این سو و آن سو را باید کمرنگ کنیم.

* تعریف شما از شعر متعهد چیست؟

- به قول برخی صاحب نظران اگر بخواهیم تعریف جامعی از شعر ارائه کنیم، باید بگوئیم به تعداد شعرهایی که از آغاز تا امروز سروده شده، می توان برای شعر تعریف داشت. این بحث که شعر باید متعهد باشد یا خیر یکی از بحثهای دامنه دار است. به اعتقاد من هر شعری با هر نیتی که نوشته می شود، این نیت به باوری تعلق دارد و این تعلق به یک معنا نوعی تعهد است. از این منظر می توان گفت که همه شعرها متعهدند اما تعهدی که باور عمومی به آن اعتقاد دارد، یک نوع تعهد اجتماعی یا تعهد اعتقادی است که از این منظر نیز به نظر من شعر نمی تواند به مسائل و رخدادهای پیرامون خویش بی تفاوت باشد. بنابراین شعر پیرامون نگر و آرمان نگر را می توان شعر متعهد قلمداد کرد.

اما باید بگویم آنچه را که "نیما" آغاز کرده بود که زبان شعر را به زبان روز تبدیل کند و شعر کلی نگر گذشته را به شعر جزئی نگر، امروزی و اجتماعی نزدیک سازد، تحقق اش در یکی دو دهه اخیر یا در شعر بعد از انقلاب به وضوح بیشتری دیده می شود. کل رخدادها نظیر پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی که همه آحاد مردم را دربر گرفت کمک کرد تا شعر با زندگی مردم قرین شود.

* درباره طرح و برنامه های آتی دفتر شعر جوان توضیح دهید؟

- سال گذشته برای نخستین بار کتاب سال شعر جوان را منتشر کردیم که این جشنواره به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران انجام شد و بنا به قضاوت مطبوعات هنری در بین جشنواره ها و برنامه های گوناگون شعری، برنامه ای مقبول و امیدوارکننده بود. در سال جاری مقدمات برگزاری دومین دوره را تدارک دیدیم اما متاسفانه به سبب تغییر مدیریتها و همچنین عدم کمک از جانب وزارت ارشاد عملا امکان برگزاری دومین دوره در سال 1386 میسر نشد. اما در سال آینده قطعا این جشنواره را برگزار می کنیم که شاید دوسالانه بودن آن در ارتقای کیفی جشنواره موثر باشد. همچنین به پاس تلاش و زحمات فراوان قیصر امین پور، موسس و عضو هیئت مدیره دفتر شعر جوان که از سال 1368 مسئولیت علمی و آموزشی برنامه های دفتر بر عهده ایشان بود، برنامه هایی را دست داریم که اعلام می شود.