از بين بردن شكاف طبقاتي و تامين رفاه عمومي از وظايف مهم نظام اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، حضرت آيت الله سيد علي خامنه اى در اين ديدار كه بمناسبت آغاز هفته احسان و نيكوكارى و در بيست و پنجمين سالگرد صدور حكم امام راحل عظيم الشان براى تشكيل كميته امداد انجام شد، اين نهاد را يادگار امام حكيم و بزرگوار دانستند و خاطرنشان كردند : در همان اوايل انقلاب كه همه به فكر مسايل سياسي و امور كلان انقلاب بودند، امام با تشكيل كميته امداد، اهميت يارى رساندن به محرومان را در اذهان مسوولان و مردم نهادينه كردند.



ايشان ، فقر را بلاى عظيم يك جامعه برشمردند و افزودند : از بين بردن شكاف طبقاتي و تامين رفاه عمومي از وظايف مهم نظام است ، اما به موازات تلاش بي وقفه براى تحقق اين هدف عالي ، بايد مجموعه اى وجود داشته باشد كه به نيازهاى فورى و روزمره محرومان رسيدگي كند كه كميته امداد اين وظيفه سنگين را برعهده دارد.

رهبر معظم انقلاب، امانت ، صداقت و دلسوزى دست اندركاران كميته امداد را عامل جلب اعتماد عمومي برشمردند و افزودند : دركنار تجربيات بسيارخوبي كه اين نهاد دارد ، بايد از شيوه هاى علمي نيز براى يارى رساندن به محرومان بيشتر استفاده كرد.

ايشان ، وجود فقر درجامعه را از نامطلوبترين امور و مانع شكوفايي استعدادهاى جوانان و نوجوانان طبقات محروم برشمردند و افزودند : با تلاشهاى انجام شده دركشور، قشرهاى محروم نيز تا حدودى درميدان پيشرفت حضور دارند، اما اگر امكانات براى اين طبقات هم به حد كافي فراهم شود ، حتما استعدادهاى خوب آنها بيشتر شكوفا مي شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به كمكهاى خوب دولت و مردم به كميته امداد، مسوولان اين نهاد را به برنامه ريزى دقيق براى كمك رساني هرچه بهتر به محرومان و استفاده كاملا بهينه از كمكهاى دولت و مردم توصيه كردند و افزودند : اگر چه امسال، سال نهضت خدمت گذارى به مردم نام گرفته است ،اما خدمت به مردم ، در همه سالها بايد با جديت دنبال شود.

در ابتداي اين ديدار آقاي عسگر اولادي نماينده ولي فقيه در كميته امدادامام خميني با اشاره به تلاشهاي اين نهاد براي خدمت هرچه بيشتر به محرومان از كمكهاي دولت به مردم تشكر كرد و افزود: اعتماد عمومي به اين نهاد نتيجه تلاشهاي صادقانه اي بود كه براي ياري رساندن به محرومان سراسر كشور صورت گرفته و مي گيرد.

