آماده شکست دادن هر تیمی هستیم

مرتضی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور هواداران در مقابل استقلال تهران و تشویق بازیکنان صنعت مس انگیزه بازیکنان برای شکست این تیم را دو چندان می کند.



ابراهیمی یادآور شد اگر بازیکنان استرس کسب امتیاز در نیم فصل دوم را از خود دور کنند می توانند بر هر تیمی پیروز شوند.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان مس به نام حریفان توجهی نمی کنند و حرف اول را در زمین تدابیر کادر فنی و تلاش بازیکنان می زند.

ابراهیمی ادامه داد: در تمرینات شیوه های تدافعی مورد نظر قلعه نوعی را مرور می کنیم و خوشبختانه با نوع تمرینات، کادر فنی به شناخت خوبی از تیم ما دست یافته است به انسجام تاکتیکی مناسبی دست یافته ایم.

این مسئول عنوان کرد: خط دفاعی صنعت مس در دو دیدار گذشته تحت تاثیر اندیشه های قلعه نوعی از استحکام بالایی برخوردار شده است.