درخواست آژانس برای همکاری بیشترایران/حمایت از برنامه های هسته ای اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی که از 12 بهمن سفر یک هفته ای خود را به مصر با هدف گفتگو با مقامهای این کشور درباره برنامه همکاری میان قاهره و آژانس در زمینه هسته ای آغاز کرده است؛ درگفتگو با روزنامه الرای کویت ، در پاسخ به این پرسش که آیا به نظرشما همکاری مصر با آژانس نمونه ای مخالف و مغایر با فعالیتهای ایران است؟ گفت : درابتدا باید بگویم که نمی توان برنامه هسته ای مصر را با برنامه هسته ای ایران در زمنیه انرژی هسته ای مقایسه کرد،زیرا مصر از همه وسایل و ابزار قانونی استفاده کرده و آژانس بین المللی انرژی اتمی و همه جهان را از برنامه هسته ای خود که درحال حاضر درآن به پیشرفتهایی رسیده، آگاه کرد.

وی افزود: اما ایران با وجود اینکه اخیرا راه هایی را برای حل مشکلات برنامه هسته ای خود ارائه کرد و من نیز در گزارش آخرم توضیح دادم که تهران برای حل موضوع هسته ای خود حرکتی را آغاز کرده است، اما ما از ایران می خواهیم که با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری کند تا آژانس بتواند به کنترل و بازرسی ( تاسیسات هسته ای) بپردازد.

محمد البرادعی همچنین درباره محور مذاکرات خود با احمد ابوالغیط وزیرامورخارجه مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب گفت: دراین دیدارها ما درباره موضوع هسته ایران و ضرورت اینکه به طور کل خاورمیانه و به شکلی خاص منطقه عربی باید از سلاح کشتار جمعی خالی باشد، مذاکراتی انجام دادیم.

البرادعی با اشاره به برنامه هسته ای مصر گفت: درخلال دیدارم با وزیر برق و انرژی مصر بر ضرورت استفاده انرژی هسته ای به عنوان انرژی جایگزین تاکید کردم چراکه منابع نفت و گاز مصر محدود است.

همچنین دراین نشست درباره اقدامات فنی برای تاسیس اولین نیروگاه هسته ای صلح آمیز و درباره زباله های هسته ای و چگونگی برخورد با آنها مذاکراتی انجام شد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درپایان درپاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از نگرانی جامعه بین الملل درباره برنامه هسته ای مصر و تصمیم بعضی کشورهای حاشیه خلیج (فارس) برای شروع طرح های انرژی هسته ای چیست، توضیح داد: باید بین برنامه هسته ای صلح آمیز و نظامی درزمینه انرژی هسته ای فرق قایل شد.

وی افزود: کشورهای حاشیه خلیج (فارس) و کشورهای عربی تحت نظر قوانین بین المللی فعالیت می کنند و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از هر طرح عربی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای حمایت می کند.

این درحالی است که محمد البرادعی روزگذشته درسخنانی در قاهره با تاکید براینکه مدرکی درمورد فعالیت هسته ای نظامی درایران وجود ندارد، خاطرنشان کرد: غنی سازی اورانیوم و استفاده صلح آمیز از آن حق ایران است و امیدواریم که درسال 2008 میلادی شاهد گشایش درباره مسئله هسته ای ایران باشیم.