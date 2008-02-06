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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۷

پذیرش کنکوریها در پزشکی با حداقل نمره امکانپذیر نیست

پذیرش کنکوریها در پزشکی با حداقل نمره امکانپذیر نیست

وزیر بهداشت گفت: تعداد داوطلبان رشته های دکتری حرفه ای بیش از ظرفیت پذیرش است و امکان حضور همه داوطلبان در دانشگاه در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی وجود ندارد.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی در سال آینده گفت : سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در وزارت بهداشت با رشته های وزارت علوم تفاوت دارد و میزان ورودی و نیاز کشور نیز در این سه رشته مشخص است.

وی گفت : از سوی دیگر این سه رشته داوطلب بسیاری دارد و به طور معمول نسبت مجموعه افرادی که در رشته های گروه پزشکی و رشته های مرتبط با آن ثبت نام می کنند از سایر رشته ها بیشتر است.

وزیر بهداشت افزود : به همین دلیل نمی توانیم اعلام کنیم که برای همه داوطلبان به طور نمونه در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یک جایی در دانشگاه وجود دارد.

وی به بومی گزینی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در ظرفیت دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در سال آینده در کنکور سراسری در 8 رشته کاردانی و کارشناسی که پیش از این اعلام شده، بومی گزینی خواهیم داشت.

لنکرانی تأکید کرد: بومی گزینی به این معنی خواهد بود که پذیرش دانشجو حتی الامکان از داوطلبان همان استان خواهد بود و البته برخی از استانها ظرفیتی بیش از نیاز استان دارند که این ظرفیت ها در چارچوب ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.

کد مطلب 633809

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