پذیرش کنکوریها در پزشکی با حداقل نمره امکانپذیر نیست

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی در سال آینده گفت : سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در وزارت بهداشت با رشته های وزارت علوم تفاوت دارد و میزان ورودی و نیاز کشور نیز در این سه رشته مشخص است.

وی گفت : از سوی دیگر این سه رشته داوطلب بسیاری دارد و به طور معمول نسبت مجموعه افرادی که در رشته های گروه پزشکی و رشته های مرتبط با آن ثبت نام می کنند از سایر رشته ها بیشتر است.

وزیر بهداشت افزود : به همین دلیل نمی توانیم اعلام کنیم که برای همه داوطلبان به طور نمونه در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یک جایی در دانشگاه وجود دارد.

وی به بومی گزینی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب در ظرفیت دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در سال آینده در کنکور سراسری در 8 رشته کاردانی و کارشناسی که پیش از این اعلام شده، بومی گزینی خواهیم داشت.

لنکرانی تأکید کرد: بومی گزینی به این معنی خواهد بود که پذیرش دانشجو حتی الامکان از داوطلبان همان استان خواهد بود و البته برخی از استانها ظرفیتی بیش از نیاز استان دارند که این ظرفیت ها در چارچوب ملی مورد محاسبه قرار می گیرد.