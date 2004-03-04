اسامي 23 ايراني دربند نظاميان آمريكايي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر نيروهاي اشغالگر عراق موسوم به ائتلاف در سايت خود ليستي ازبازداشت شدگان خود در عراق را اعلام كردند . اشغالگران اين افراد را به اقدام عليه امنيت عراق متهم كرده اند .

اين ليست همچنين شامل افرادي است كه در شهر بغداد و شهرهاي ديگر عراق بازداشت شدند و اطلاعات آن از طريق گفتگو با بازداشت شدگان به دست آمده است. هنوز ازاينكه چه تعداد ديگري از اتباع ايراني در بازداشت آمريكايي ها هستند اطلاعي در دست نيست. اسامي و مشخصات اتباع ايراني دربند اشغالگران به اين شرح است:



نام ونام خانوادگي نام پدر

محل اقامت محل بازداشت سن آزاد ايراني رستم تهران التسفيرات 53 احمد عبادي علي اصفهان ابوغريب 63 ادريس عزيزي عبدالصاحب ايلام ابوغريب 16 افشين شاكر ملكي شهرري ابوغريب 25 اكبر قياسي (اسفزيان) عباس ايلام ابوغريب 26 امير اكبري(قيسي) حسين مشهد ابوغريب 57 ايمان ظاهري مجيد كرج التسفيرات 52 پيمان مرادي مراد علي كرمانشاه ابوغريب 23 بهروز داودي محمد -------- ام القصر 22 حسين قيسي كريم مشهد ابوغريب 41 ذاكريونسي حسين اصفهان ابوغريب 21 روح الله اسماعيلي صفر دزفول ابوغريب 25 جعفر ابو كريم تهران ابوغريب 29 سيد محمود عظيمي ---- تهران ابوغريب 46 صدام فلاح عزيز الله تهران ابوغريب 33 طعيمه خراساني جابر ايران ابوغريب 61 عبدالوهاب كوران يونس ايران ابوغريب 29 علي سارادار اكبر مشهد ابوغريب 40 علي زاوه --- ايران ابوغريب 33 غلام جامي حسين ايران ابوغريب 54 كاظم براحي عرب علا ايران ابوغريب 23 محمد حيدري علي تهران ابوغريب 30 مهدي نجفي ---- ايران ابوغريب 27