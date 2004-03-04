اسامي 23 ايراني دربند نظاميان آمريكايي در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر نيروهاي اشغالگر عراق موسوم به ائتلاف در سايت خود ليستي ازبازداشت شدگان خود در عراق را اعلام كردند . اشغالگران اين افراد را به اقدام عليه امنيت عراق متهم كرده اند .
اين ليست همچنين شامل افرادي است كه در شهر بغداد و شهرهاي ديگر عراق بازداشت شدند و اطلاعات آن از طريق گفتگو با بازداشت شدگان به دست آمده است. هنوز ازاينكه چه تعداد ديگري از اتباع ايراني در بازداشت آمريكايي ها هستند اطلاعي در دست نيست. اسامي و مشخصات اتباع ايراني دربند اشغالگران به اين شرح است:
|نام ونام خانوادگي
|نام پدر
|
محل اقامت
|محل بازداشت
|سن
|آزاد ايراني
|رستم
|تهران
|التسفيرات
|53
|احمد عبادي
|علي
|اصفهان
|ابوغريب
|63
|ادريس عزيزي
|عبدالصاحب
|ايلام
|ابوغريب
|16
|افشين شاكر
|ملكي
|شهرري
|ابوغريب
|25
|اكبر قياسي (اسفزيان)
|عباس
|ايلام
|ابوغريب
|26
|امير اكبري(قيسي)
|حسين
|مشهد
|ابوغريب
|57
|ايمان ظاهري
|مجيد
|كرج
|التسفيرات
|52
|پيمان مرادي
|مراد علي
|كرمانشاه
|ابوغريب
|23
|بهروز داودي
|محمد
|--------
|ام القصر
|22
|حسين قيسي
|كريم
|مشهد
|ابوغريب
|41
|ذاكريونسي
|حسين
|اصفهان
|ابوغريب
|21
|روح الله اسماعيلي
|صفر
|دزفول
|ابوغريب
|25
|جعفر ابو
|كريم
|تهران
|ابوغريب
|29
|سيد محمود عظيمي
|----
|تهران
|ابوغريب
|46
|صدام فلاح
|عزيز الله
|تهران
|ابوغريب
|33
|طعيمه خراساني
|جابر
|ايران
|ابوغريب
|61
|عبدالوهاب كوران
|يونس
|ايران
|ابوغريب
|29
|علي سارادار
|اكبر
|مشهد
|ابوغريب
|40
|علي زاوه
|---
|ايران
|ابوغريب
|33
|غلام جامي
|حسين
|ايران
|ابوغريب
|54
|كاظم براحي
|عرب علا
|ايران
|ابوغريب
|23
|محمد حيدري
|علي
|تهران
|ابوغريب
|30
|مهدي نجفي
|----
|ايران
|ابوغريب
|27
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