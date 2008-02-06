مسابقات قایقرانی کشور در لنگرود برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در لنگرود، شهردار لنگرود، صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه ها و طرحهای عمرانی شهرداری لنگرود اظهار داشت: استخر مسابقات قایقرانی لنگرود با اعتبار دو میلیارد تومان در زمینی به مساحت 20 هکتار به صورت روباز انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: چهار میلیارد تومان امسال برای 45 پروژه عمرانی در لنگرود اختصاص داده شده است.

شهردار لنگرود در ادامه از احداث بازارچه محلی در شمال کشور در زمینی به مساحت حدود شش هزار متر مربع دارای پارکینگ، 100 باب مغازه با دو میلیارد تومان اعتبار با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.

پورقربان با بیان اینکه با حمایت سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای احداث هتل، فضای تفریحی و توریستی در این شهرستان استقبال شده است، بیان داشت: امسال 530 فقره پروانه ساخت در لنگرود انجام شده است.