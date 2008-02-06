ایران در میان 11 کشور صاحب تکنولوژی فضایی در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با بیان این مطلب که این موفقیت بزرگ با تلاش دانشمندان جوان ایرانی تحقق یافته است، گفت : این دستاورد پر افتخار روز گذشته در راس خبرهای جهان قرار گرفته است.

محمد سلیمانی ایران را کشوری وسیع و با ویژگی های خاص چون بیابان و جنگل های وسیع عنوان کرد و گفت: هر ساله حوادثی چون سیل و زلزله ایران را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو وجود ماهواره تحقیقاتی "امید" کمک شایانی می کند.

وی با اشاره به 64 هزار روستای کشور که در شرایط صعب العبور قرار دارند، اظهار داشت: این ماهواره می تواند با ارسال دیتا و اطلاعات لازم با هر ایرانی در هر نقطه از کشور ارتباط برقرار کند.

سلیمانی افزود: امروز که ایران توانایی حضور در فضا را به دست آورده به دلیل روحیه خودباوری است که امام راحلمان در ایرانیان تقویت کرده و البته به نسل سوم نیز منتقل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: ابتدای انقلاب ضریب نفوذ تلفن ثابت با 850 هزار مشترک سه درصد بود که امروز ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه به 52 میلیون و 700 هزار مشترک رسیده که تعداد تلفن 62 برابر رشد داشته است.

وی با بیان این مطلب که ایران جز چند کشور اول در توسعه مخابرات بوده است، ادامه داد: ضریب نفوذ تلفن همراه با 29 مشترک در کشور به 41 درصد و ضریب نفوذ تلفن ثابت با 23 میلیون مشترک به 34 درصد رسیده است.

سلیمانی با بیان این مطلب که در وزارت ارتباطات هر سال سه بار افتتاح پروژه صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: به مناسبت دهه مبارکه فجر 7 هزار و 798 پروژه در 29 استان کشور با مبلغی معادل 520 میلیارد تومان افتتاح شد.