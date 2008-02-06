سکه طرح قدیم 240 هزار تومان / سکه طرح جدید 218 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، گرانی به دور از انتظار سکه و احساس نگرانی مردم از گرانتر شدن قیمتها سبب افزایش تقاضا در بازار این کالا برای تامین مایحتاج شب عید و برخی مراسم ویژه بعد از ماه محرم و صفر شده است.

گرانی به دور از انتظار سکه و طلا، بازار آزاد سکه تهران را به نحوی رقم زد که مردم با احساس نگرانی نسبت به بالارفتن مجدد قیمتها در آستانه شب عید به بازار رجوع کرده و مایحتاج خود برای هدایای شب عید و برخی مراسم ویژه پس از ماه محرم و صفر را از 40 روز جلوتر تهیه کنند.

این درحالی است که افزایش غیرمنتظره قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی که باعث صعود ناگهانی قیمت سکه و طلا در بازار تهران شده، هم اکنون با طوفان خود این بازار را در می نوردد و با سرعت به جلو می رود به نحوی که روز گذشته قیمت هر اونس طلا به رقم بی سابقه ای رسید و امروز با قیمت 904 دلار و 50 سنت در هر اونس اندکی روی آرامش را به خود دید.

پرشهای چند دقیقه ای قیمت هر اونس طلا در روز گذشته باعث افزایش کم سابقه قیمتها در بازار ایران شد، به این معنا که گرانی به دور از انتظار قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی باعث صعود ناگهانی قیمت سکه و طلا در بازار تهران شد.

محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، سکه و صراف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی دیگر از دلایلی که در کنار افزایش قیمت جهانی طلا در ارتقاء قیمت سکه در بازار آزاد تهران می توان متصور شد دغدغه ذهنی مردم از افزایش بیش از حد قیمت سکه در بازار در روزهای پایانی سال است.

وی افزود: تصور مردم این است که در روزهای پایانی سال قیمت سکه بازهم افزایش می یابد و بر این اساس، افراد دارای نقدینگی برای خرید سکه مایحتاج خود نظیر عیدی و مراسم ویژه زودتر از موعد به بازار مراجعه می کنند و این خود باعث متشنج شدن بازار می شود.

کشتی آرای تصریح کرد: زمانیکه تقاضای بازار بیش از حد معمول است قطعا تعادل قیمت نیز حاکم نخواهد بود.

وی با اشاره به سودده نبودن سرمایه گذاری در بازار طلا گفت: با استناد به تجربیات گذشته کسانی که برای بهره برداری از بازار در راستای کسب سود بیشتر اقدام به خرید تعداد زیادی سکه از بازار می کنند باید بدانند که این کار عقلانی نیست.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، سکه و صراف تهران افزود: هم اکنون بانک کارگشایی حراجهای خود را به صورت روزانه انجام می دهد و این امر کمک زیادی به متعادل کردن بازار در چنین وضعیتی ارائه می دهد