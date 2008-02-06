تولید مواد مخدر در افغانستان 40 درصد افزایش یافته است

سردار محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دشمنان ملت ایران پس از آنکه در تهاجم هشت ساله علیه انقلاب ایران شکست خوردند، هجمه خود را در بخش فرهنگی متمرکز کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: استکبار دشمنی علنی خود را با انقلاب اسلامی ایران ثابت کرده است اما حضور مردم و رهبری هوشمندانه تاکنون توطئه های آنان را خنثی کرده است.

اسحاقی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص هجمه فرهنگی غرب به کشور بیان داشت: استکبار سعی می کند از طریق ورود انواع مواد مخدر، فیلم های مستهجن، ماهواره و اینترنت فرهنگ مبتذل مورد نظر خود را در کشور ما عرضه کنند.

وی یادآور شد: حجم عظیمی از مشروبات الکلی کشف شده از قاچاقچیان از مرز افغانستان وارد خاک ایران می شود.

اسحاقی در خصوص جرایم در کشور ادامه داد: مهمترین عامل پیشگیری از جرایم در کشور آگاه سازی جامعه از شرایط جرم است زیرا 70 درصد مجرمین از عواقب انجام جرایم بی خبر هستند.

این مسئول امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دانست.