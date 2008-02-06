  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

تولید مواد مخدر در افغانستان 40 درصد افزایش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان کرمان حضور بیگانگان در افغانستان را باعث افزایش 40 درصدی تولید مواد مخدر در این کشور دانست.

سردار محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دشمنان ملت ایران پس از آنکه در تهاجم هشت ساله علیه انقلاب ایران شکست خوردند، هجمه خود را در بخش فرهنگی متمرکز کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: استکبار دشمنی علنی خود را با انقلاب اسلامی ایران ثابت کرده است اما حضور مردم و رهبری هوشمندانه تاکنون توطئه های آنان را خنثی کرده است.

اسحاقی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص هجمه فرهنگی غرب به کشور بیان داشت: استکبار سعی می کند از طریق ورود انواع مواد مخدر، فیلم های مستهجن، ماهواره و اینترنت فرهنگ مبتذل مورد نظر خود را در کشور ما عرضه کنند.

وی یادآور شد: حجم عظیمی از مشروبات الکلی کشف شده از قاچاقچیان از مرز افغانستان وارد خاک ایران می شود.

اسحاقی در خصوص جرایم در کشور ادامه داد: مهمترین عامل پیشگیری از جرایم در کشور آگاه سازی جامعه از شرایط جرم است زیرا 70 درصد مجرمین از عواقب انجام جرایم بی خبر هستند.

این مسئول امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دانست.

کد مطلب 633830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها