مستمری معوقه مددجویان به طور کامل پرداخت شده است

سید مهدی سید محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر درخصوص پرداخت عیدی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی، افزود: در حال حاضر مبلغ حداقل و حداکثر مستمری ماهانه مددجویان 25 تا 50 هزار تومان است و براساس اقدامات انجام شده امسال نیز مددجویان سازمان معادل همین مقدار مستمری را به عنوان عیدی دریافت می کنند.

وی خاطر نشان کرد: عیدی خانواده های تحت پوشش با مستمری اسفند ماه آنان پرداخت خواهد شد .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درخصوص مستمری معوقه مددجویان نیز تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته از استانهای مختلف، نشان می دهد که 99 درصد استانها تاکنون مستمری ماهانه مددجویان را بطور کامل پرداخت کرده اند و فقط یک و یا دو استان دراین خصوص مشکل دارند که آن نیز بزودی رفع می شود.

سید محمدی گفت: البته هر کدام از استانها با کسری مواجه هستند اما سعی کرده اند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مستمری را از محل های دیگر تامین کنند.