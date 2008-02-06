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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

کاهش رفتارهای خشونت آمیز در زندانها

کاهش رفتارهای خشونت آمیز در زندانها

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت: بررسی ها نشان می دهد رفتارهای خشونت آمیز در زندانها کاهش یافته است.

منصور مقاره عابد درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالهای گذشته مواردی در ارتباط با خودزنی و رفتارهای خشونت آمیز در زندانها مشاهده می شد که این امر در حال حاضر تا حدودی کاهش یافته است.

وی تشکیل کلاس های آموزشی و علمی و استفاده از مشاوره را در کاهش رفتارهای خشونت آمیز تاثیر گذار دانست و افزود: بررسی ها نشان می دهد کاهش استرس به دنبال توجه بیشتر به وضعیت زندانیان باعث شده تا کمتر شاهد بروز رفتارهای خشونت آمیز در میان زندانیان باشیم.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها همچنین تشکیل کمیته کاهش رفتارهای پر خطر را در جهت کاهش آسیب ها در زندان تاثیر گذار دانست و افزود: تجربه ثابت کرده پیشگیری تنها راهکار برای کاهش آسیب ها محسوب می شود که این امر در حال حاضر جزء برنامه های در اولویت سازمان زندانها قرار گرفته است.

کد مطلب 633832

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