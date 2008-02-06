کاهش رفتارهای خشونت آمیز در زندانها

منصور مقاره عابد درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالهای گذشته مواردی در ارتباط با خودزنی و رفتارهای خشونت آمیز در زندانها مشاهده می شد که این امر در حال حاضر تا حدودی کاهش یافته است.
وی تشکیل کلاس های آموزشی و علمی و استفاده از مشاوره را در کاهش رفتارهای خشونت آمیز تاثیر گذار دانست و افزود: بررسی ها نشان می دهد کاهش استرس به دنبال توجه بیشتر به وضعیت زندانیان باعث شده تا کمتر شاهد بروز رفتارهای خشونت آمیز در میان زندانیان باشیم.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها همچنین تشکیل کمیته کاهش رفتارهای پر خطر را در جهت کاهش آسیب ها در زندان تاثیر گذار دانست و افزود: تجربه ثابت کرده پیشگیری تنها راهکار برای کاهش آسیب ها محسوب می شود که این امر در حال حاضر جزء برنامه های در اولویت سازمان زندانها قرار گرفته است.
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