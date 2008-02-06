بررسی عملکرد شرکتهای امنیتی خارجی در مذاکرات آمریکا و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سمیر الصمیدعی سفیر عراق در واشنگتن شب گذشته اظهار داشت: شرکتهای امنیتی ویژه همچون بلک واتر از موضوعات محوری در مذاکرات عراق و آمریکا برای تعیین آینده روابط دو کشور خواهد بود.

وی افزود: مذاکرات درباره این شرکتهای امنیتی دشوار خواهد بود.

طبق قانونی که دولت موقت وابسته به نیروهای ائتلاف در عراق پس از تهاجم نظامی به این کشور تصویب کرد؛ شرکتهای امنیتی موجود درعراق همچون بلک واتر که امنیت دیپلماتها و برخی شخصیتهای خارجی حاضر در این کشور را بر عهده دارند؛ از مصونیت برخوردار هستند.

طبق این قانون،دادگاههای نظامی آمریکا نمی توانند عناصراین شرکتها را محاکمه کنند وعلاوه براین تاکید نشده است که می توان این شرکتها را به اتهام ارتکاب جنایت در خارج از آمریکا محاکمه کرد.

کنگره آمریکا قصد دارد با تصویب قانونی بتواند این شرکتها را دراین کشور محاکمه کند. در حالی که مسئولان عراقی امیدوارند خودشان محاکمه این شرکتهای امنیتی را بر عهده بگیرند.

لازم به ذکر است دولت عراق روز دوشنبه 15 بهمن اعلام کرد که مذاکرات بغداد و واشنگتن درباره آینده روابط دو کشور از هفته سوم ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.

خبر دیگر اینکه حسین شهرستانی وزیر نفت عراق در حاشیه کنفرانسی در لندن از تصمیم دولت عراق برای تسریع در تصویب قانون نفت و افزایش تولید آن خبر داد. به گونه ای که ظرفیت این تولید پیش از پایان سال 2008 به 9 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برسد.

در26 فوریه سال گذشته میلادی، دولت عراق پیش نویس قانون نفت را تصویب کرد. قانون صنعت نفت عراق برای اجرا شدن نهایی علاوه بر تصویب دولت، باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد؛ از این رو در ماه می2007 به پارلمان عراق فرستاده شده بود.

براساس این قانون، درآمد حاصل از فروش نفت به طور متناسب درمیان تمام استانها و بدون درنظرگرفتن محل استخراج و بر اساس جعیت هراستان تقسیم خواهد شد و یک شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت برسیاستهای انرژی تاسیس می شود و روند مذاکره درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی را معین، همچنین اکتشاف و تولید نفت را کنترل می کند.