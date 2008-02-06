بی توجهی اعراب به فشارهای آمریکا برای قطع روابط تجاری با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران در حاشیه نشست سرمایه گذاری اسلامی به رویترز گفت: نه ما و نه شریکان تجاری ما در منطقه خلیج فارس روابط دراز مدت تجاری خود را به خاطر فشارهای تک جانبه آمریکا قربانی نمی کنند.

وی افزود: آمریکا به دنبال تلاش خود برای قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی، کشورهای عربی را به منظور قطع روابط تجاری با ایران تحت فشار قرار داده است.

مظاهری تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از کشورهای عرب مانند بحرین و امارات روابط تجاری دراز مدت خود را با ایران حفظ کرده اند.