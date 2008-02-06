سفر نخست وزیر لهستان به روسیه در سایه ادامه تنشها میان دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفر"دونالد تاسک" با هدف از سرگیری گفتگوها در زمانی انجام می شود که طرح آمریکا مبنی بر استقرار سپر موشکی خود در شرق اروپا و طرحهای روسیه و آلمان برای ایجاد خط لوله بالتیک اختلافاتی را بین ورشو و مسکو ایجاد کرده است.

این اولین سفر یک مقام ارشد دولت لهستان از زمانی است که "آلکساندر کازینسکی" رئیس جمهوری سابق آن از کرملین در سپتامبر سال 2004 دیدن کرد.

تاسک اخیرا اعلام کرد :"دیدار من از مسکو می تواند از آن جهت مهم باشد که فرصتی برای گرم شدن روابطی است که خیلی خوب نیست."

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما مسکو ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.