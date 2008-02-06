به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه مشتمل بر 13 داستان کوتاه از مهدی ربی است که در فضاهایی واقع گرا و بستری اجتماعی و عمدتا با راوی اول شخص به نگارش درآمده اند.

آن گوشه دنج سمت چپ، مقبره، قربانی ابراهیم، ملیحه، مسیح، دوچرخه سوار، حالا می ذاری بخوابم؟، دیگر هیچ چیز بااهمیتی وجود ندارد، می تونم دوباره ببینمت؟، زخم رقیب، چشم سیاهان کیستند؟، باد مخالف و پلها عناوین داستانهای این مجموعه اند.

نویسنده در "آن گوشه دنج سمت چپ" می نویسد: با اینکه تنها دویدن را دوست دارم، با اینکه مسیرهایی را انتخاب می کنم که با آدمها روبرو نشوم، با اینکه ساعاتی را برای دویدن انتخاب می کنم که خلوت ترین ساعات شبانه روز هستند همیشه یک جور نیاز به دیده شدن در وجودم هست. حتی وقتی تا کیلومترها ماشینی دیده نمی شود و اتوبان خالی خالی است همیشه فکر می کنم کسی هست که مرا ببیند...

این کتاب که توسط مهدی یزدانی خرم ویرایش شده در 100 صفحه و 1500 نسخه منتشر شده است.