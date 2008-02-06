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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۴۳

"جای امن" از شبکه سه پخش می‌شود

فیلم سینمایی "جای امن" به کارگردانی مجتبی راعی 22 بهمن ساعت 15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جای امن" سال 1372 بر مبنای فیلمنامه‌ای از جابر قاسمعلی ساخته شد و محمود پاک‌نیت، سودابه آقاجانیان، فرانک آراسته‌جو، فریبرز سمندرپور، حسن جوهرچی و حسین یاری در آن بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان "جای امن" آمده: سعید برای فیلمبرداری از تظاهرات هفده شهریور 1357 به میدان ژاله می‌رود. همسرش فاطمه با یکی از بستگانش به نام مریم در تظاهرات شرکت دارند. پس از درگیری و تیراندازی، سعید زخمی می‌شود و دوربینش را به فاطمه می‌سپارد. ثابت‌پور مامور ساواک که شاهد ماجراست برای به دست آوردن دوربین فاطمه را تعقیب می‌کند و ...

فیلم سینمایی "دادستان" هم پنجشنبه 18 بهمن ساعت 16 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی بزرگمهر رفیعا با بازی فرامرز صدیقی، جمشید هاشمپور، احمد هاشمی، محمد صالح‌علا، قطب‌الدین صادقی و ... سال 1370 ساخته شد. داستان این فیلم درباره بازپرسی است که متوجه اعمال خلاف در سازمان تامین خدمات اجتماعی می‌شود و ...

کد مطلب 633839

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