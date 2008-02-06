به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جای امن" سال 1372 بر مبنای فیلمنامه‌ای از جابر قاسمعلی ساخته شد و محمود پاک‌نیت، سودابه آقاجانیان، فرانک آراسته‌جو، فریبرز سمندرپور، حسن جوهرچی و حسین یاری در آن بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان "جای امن" آمده: سعید برای فیلمبرداری از تظاهرات هفده شهریور 1357 به میدان ژاله می‌رود. همسرش فاطمه با یکی از بستگانش به نام مریم در تظاهرات شرکت دارند. پس از درگیری و تیراندازی، سعید زخمی می‌شود و دوربینش را به فاطمه می‌سپارد. ثابت‌پور مامور ساواک که شاهد ماجراست برای به دست آوردن دوربین فاطمه را تعقیب می‌کند و ...

فیلم سینمایی "دادستان" هم پنجشنبه 18 بهمن ساعت 16 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم به نویسندگی و کارگردانی بزرگمهر رفیعا با بازی فرامرز صدیقی، جمشید هاشمپور، احمد هاشمی، محمد صالح‌علا، قطب‌الدین صادقی و ... سال 1370 ساخته شد. داستان این فیلم درباره بازپرسی است که متوجه اعمال خلاف در سازمان تامین خدمات اجتماعی می‌شود و ...