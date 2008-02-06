به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه ضمن بیان مفهوم ویرایش و وظایف ویراستار، انواع ویرایش معرفی میشود و پس از شناخت نشانه و زبان، کاربرد زبان در داستان، تقسیمبندی زبان، شکلهای زبان و مراتب زبان بررسی میشود.
بررسی عناصر تاثیرگذار بر داستان، شیوه بکارگیری نشانههای سجاوندی، معرفی علائم اختصاری ویراستاران و نثرشناسی متون روایتگر کهن و معاصر از دیگر سرفصلهای این کارگاه است.
از محمد حسینی آثاری چون «آبیتر از گناه»، «یکی از همین روزها ماریا»، «به دنبال فردوسی» و «ریختشناسی قصههای قرآن» منتشر شده است.
علاقهمندان به حضور در این کارگاه میتوانند تا 25 اسفندماه به خیابان حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی، شهرکتاب مرکزی مراجعه کنند. این کارگاه ویرایش روزهای شنبه از ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار میشود و زمان آغاز دوره نیز 17 فروردین سال 87 است.
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