محمد درخشان در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون جهانی جودو شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون جهانی جودو 16 اسفند ماه در دبی تشکیل جلسه خواهد داد. از محمد درخشان رئیس فدراسیون جودوی کشورمان که عضو کمسیون مدیریت پروژه ها و رئیس کمیته توسعه فدراسیون جهانی است، نیز دعوت به عمل آمده تا در این جلسه حضور یابد.

درخشان قرار است پس از حضور در نشست اعضا هیئت رئیسه فدراسیون جهانی جودو در مذاکره با "ماریوس ویزر" رئیس این فدراسیون پیرامون مسائلی چون برنامه های آتی کمیته توسعه، اقدامات در دست اجرای کمیسیون مدیریت و مسائل جودوی آسیا بحث و تبادل نظر کند.

به نظر می رسد با فروکش کردن بحث انتخابات و پایان مشکلات فدراسیون جهانی با خزانه دار و بازگرداندن پولهایی که توسط خزانه دار پیشین به سرقت رفته بود کار عملی ویزر در فدراسیون جهانی آغاز شده باشد.

حضور ویزر در دبی شاید این نوید را داشته باشد که به دلیل تقارن با مسابقات جایزه بزرگ ایران وی دعوت مسئولان فدراسیون را قبول کرده و به تهران سفر کند.