کتابت قرآن؛ نیازمند شیواترین خط

قرائت قرآن اولین گام برای نزدیکی به کلام خداوند و بهره گیری از آموزه های آن است و به همین دلیل نیز می بایست رسم الخط قرآن به گونه ای باشد که قرائت آن را آسان کرده، مخاطب را به جهت سنگینی و سخت بودن، از این کتاب الهی دور نکند .

با توجه به همین ضرورت، خوشنویسان و خطاطان باید با خطی قرآن کریم را به نگارش در آورند که شیوا و روان بوده و خواندن آن برای همگان آسان باشد .

در رابطه با علامت گذاری قرآن کریم باید به گونه ای عمل کرد که مردم ایران با آن انس گرفته اند و از آن به شیوه ایرانی نام برده می شود، همانگونه که بسیاری از کشورهای عربی از شیوه های مصری، کشورهای شبه قاره از شیوه هندی و کشورهای شمال غرب آفریقا از شیوه مغربی درعلامت گذاری قرآن تبعیت می کنند.

خط قرآن نه تنها باید دقیق باشد بلکه میان خواندن و نوشتن حروف و کلمات باید تطبیق وجود داشته باشد تا خواندن آن آسان شود، از سوی دیگر افراد باید از دوران کودکی با این خطوط آشنا شوند و نوعی ارتباط معنوی با آنها پیدا کنند، این امر در ترویج و اشاعه فرهنگ قرآن خوانی بسیار مؤثر خواهد بود.

باید خط قرآن دقیق بوده و خواندن آن آسان باشد و در واقع حروف و کلمات بین خواندن و نوشتن تطابق داشته باشند.

شک نیست برای تقویت فرهنگ قرائت قرآن به شیوه ای صحیح، باید در نگارش قرآن دقت لازم صورت گرفته و از خط و نگارشی استفاده شود که قرائتی بدون اشکال و آسان را برای مخاطب به همراه داشته باشد .

آنچه امروزه بیشتر از قرآنهای دیگر در دسترس ما قرار دارد قرآن به خط عثمان طه است اما اشکال شیوه نگارش به این خط ، مملو از اعراب بودن است که برای مبتدیان اشکالاتی را ایجاد می کرد.

بی تردید کتابت قرآن نوعی هنرآفرینی است، هنرمندان خطاط هر منطقه اسلامی باید متناسب با فرهنگ خود خطی داشته باشند که در کتابت قرآن از آن استفاده کنند، این امر به سهولت در نحوه قرائت قرآن کریم منجر می شود .

اگر در رسم الخط قرآن روح و محتوای آن حفظ شود و شکل حروف در اختیار هنرمندان قرار گیرد، آنها می توانند با بهره گیری از کتابت در دوره های مختلف و استفاده از متنهای گوناگون از هنر خود استفاده کرده و آن را مورد بهره برداری قرار دهند.

اگر قرآن به خط نستعلیقی که ایرانیان بیشتر بر آن کار کرده اند، چاپ و منتشر شود به علت چشم نواز بودن، زیبایی خاص و سهولت خواندن منجر به اشاعه فرهنگ قرآن خوانی و استفاده جهانی می شود.

با توجه به همین حساسیتها است که دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم اقدام به تهیه رسم الخط فارسی کرده و آن را به صورت رایگان در اختیار ناشران قرآنی قرار می دهد تا این خط فارسی رواج یافته و مورد استفاده همگان قرار گیرد .