روش جدیدی برای تشخیص هویت ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان "بنیاد فیور- ژن" دانشگاه فلورانس که نتایج تحقیقات خود را در مجله "شرح مباحثات آکادمی ملی علوم آمریکا" (PNAS) منتشر کرده اند، با ارائه متدی برای تشخیص "هویت متابولیکی" یک فرد، مرز جدیدی را از پزشکی زیستی ارائه کردند.

این محققان با تجزیه 40 فاکتوری که از ادرار گروهی از داوطلبان سالم در مدت سه ماه جمع آوری شده بود، برای نشان دادن "اثر انگشت متابولیکی شخصی"(metabolomic finger print) که برای هرشخص منحصر به فرد است، استفاده کنند.

هدف از انجام این تحقیقات، توسعه داروهای هوشمند درجه بندی شده براساس متابولیسم شخصی هر فرد است. در حقیقت با این روش می توان داروهای شخصی شده ای را تولید کرد که بیشترین اثر و کمترین عوارض جانبی را دارند.

تا به امروز تصور براین بود که شناسایی یک فرد با آزمایش ادرار غیرممکن است. اما این پژوهشگران موفق شدند با بررسی طیفهای به دست آمده از 40 فاکتور ادرار افراد سالم با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته ای به بخشی از عناصر قابل تغییر افراد برای مثال نوع مصرف غذا، دارو و یا فاکتورهایی مثل استعمال دخانیات و همچنین عناصر غیرقابل تغییر که اثر انگشت دیجیتالی متابولیکی منحصر به فرد یک فرد را نشان می دهند، دست یابند.

به گفته این دانشمندان، با استفاده از این متد امکان تشخیص هویت یک فرد با اطمینان 100 درصد وجود دارد.