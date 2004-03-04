تكرار اتهامات واشنگتن درباره فعاليتهاي هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور كنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي در يك كنفرانس خبري در ليسبون (پرتغال) گفت : آمريكا و همپيمانان اروپائي خود و كشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سرانجام بايد تصميم بگيرند كه با تحت فشار قرار دادن ايران اين كشوررا مجبور به افشاي برنامه هاي هسته اي خود كنند.

وي افزود : ما قصد كاهش فشار بر ايران را نداريم و فكر مي كنيم كه اين فشارها براي افشاي برنامه هاي هسته اي ايران كه بسيار ضروري است .

بولتون در اين مصاحبه تاييد كرد كه آمريكا در صدد تحت فشار گذاشتن آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارائه گزارش ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيست. وي ادعا كرد : ايراني ها هنوز در تلاش براي مخفي كردن برنامه هاي هسته اي سري خود هستند كه اين مسئله موجب نگراني ما است .

گفتني است كه جان بولتن براي شركت در نشست دو روزه چهارده كشور عضو" ابتكارعمل امنيت هسته اي " در پرتغال بسر مي برد.

