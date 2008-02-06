کلونی در حسرت "عصر طلایی" هالیوود است

به گزارش خبرنگار مهر، بی بی سی اعلام کرد جرج کلونی که دو سال پیش برای فیلم "سیریانا" برنده اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد، در این باره گفت: "به اعتقاد من عصر طلایی هالیوود بین سال‌های 1964 تا 1976 بود. در آنها سال‌ها حداقل 10 شاهکار در سال ساخته می‌شد."

بازیگر 47 ساله زاده کنتاکی که با بازی در نقش دکتر داگ راس در مجموعه تلویزیونی ER به شهرت رسید، شایعات درباره ساخته شدن ادامه این مجموعه را رد و در عین حال اذعان کرد موقعیت کاری موفق او بیشتر از روی شانس بوده تا استعداد محض.

کلونی اخیرا به عنوان سفیر صلح سازمان ملل انتخاب شد. از فیلم‌هایی مطرح وی می‌توان به "ای برادر، کجایی؟"، "نوفان کامل" و مجموعه فیلم‌های "اوشن" اشاره کرد. او به عنوان کارگردان دو فیلم "اعترافات یک ذهن خطرناک" و "شب بخیر و موفق باشید" را در کارنامه دارد.

کلونی در "مایکل کلیتن" که در هفت رشته نامزد دریافت جایزه اسکار است، نقش کار ‌چاق‌کن یک موسسه حقوقی بسیار معتبر در نیویورک را بازی می‌کند که می‌کوشد با فساد در محل کار خود کنار بیاید.