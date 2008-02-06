21 کمیته ستاد دهه فجر در ایلام فعال است

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام هماهنگی های لازم برای اجرای برنامه لازم در دهه مبارک فجر در استان ایلام اندیشیده شده است.
وی اظهار داشت: 12 هزار اقلام تبلیغی ویژه دهه مبارک فجر در سطح استان ایلام توزیع شده است که این کار از اقدامات مهم این ستاد در دهه فجر امسال بوده است.
ملکی ادامه داد: این اقلام در بین ادارات، مدارس، مراکز آموزش عالی استان با مضامین مختلف توزیغ شده است.
وی یادآور شد: 220 برنامه مختلف در اختصاص با دهه مبارک فجر در استان ایلام اجرا می شود که امیدواریم با شرکت عموم مردم این برنامه ها با شکوه هر چه بیشتر انجام شود.
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