لباسهای متحدالشکل برای واعظان و ائمه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، پس از آنکه ائمه جماعات و واعظان اردن آموزشهای لازم در راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهیهای روز دیدند، اوقاف استان اربد اردن طرحی دیگر در نظر گرفت.

در این طرح ائمه و واعظان مساجد استان اربد اردن پوششهای واحدی که میان آنها توزیع شده، می پوشند.

جمال بطاینه مدیر اوقاف استان اربد اردن با اشاره به طرح پوششهای واحد و متحدالشکل ائمه و وعاظ این استان گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که ائمه با دیگران از جهات مختلفی فرق دارند، به همین دلیل این طرح برای نشان دادن وجه تمایز آنها اجرا شده است.