  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

لباسهای متحدالشکل برای واعظان و ائمه اردن

پس از ساماندهی و آموزشهای لازم به ائمه و واعظان اردن، طی طرحی از سوی وزارت اوقاف این کشور ائمه و واعظان به منظور تمایز از سایر مردم، از لباسهای متحدالشکل استفاده می کنند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، پس از آنکه ائمه جماعات و واعظان اردن آموزشهای لازم در راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهیهای روز دیدند، اوقاف استان اربد اردن طرحی دیگر در نظر گرفت.

در این طرح ائمه و واعظان مساجد استان اربد اردن پوششهای واحدی که میان آنها توزیع شده، می پوشند.

جمال بطاینه مدیر اوقاف استان اربد اردن با اشاره به طرح پوششهای واحد و متحدالشکل ائمه و وعاظ این استان گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که ائمه با دیگران از جهات مختلفی فرق دارند، به همین دلیل این طرح برای نشان دادن وجه تمایز آنها اجرا شده است.

کد مطلب 633865

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها