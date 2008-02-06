لباسهای متحدالشکل برای واعظان و ائمه اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، پس از آنکه ائمه جماعات و واعظان اردن آموزشهای لازم در راستای ارتقاء سطح علمی و آگاهیهای روز دیدند، اوقاف استان اربد اردن طرحی دیگر در نظر گرفت.
در این طرح ائمه و واعظان مساجد استان اربد اردن پوششهای واحدی که میان آنها توزیع شده، می پوشند.
جمال بطاینه مدیر اوقاف استان اربد اردن با اشاره به طرح پوششهای واحد و متحدالشکل ائمه و وعاظ این استان گفت: این مسئله از این جهت اهمیت دارد که ائمه با دیگران از جهات مختلفی فرق دارند، به همین دلیل این طرح برای نشان دادن وجه تمایز آنها اجرا شده است.
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