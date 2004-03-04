عاشورائيان در " خيمه " يازدهم

به گزارش خبرگزاري " مهر " در اين نشريه كه به صاحب امتيازي " محمد رضا زائري " و مدير مسئولي " مرتضي وافي " منتشر شده است ، مطالب مختلفي با حال و هواي عزاداري سيدالشهداء ( ع ) نظر مخاطب را به خود جلب مي كنند.در كنار اين مطالب كه غالبا بزرگسالان را مخاطب خود قرار داده اند ، چند صفحه اي نيز با عنوان " خيمه نوجوان " وجود دارد كه از قالب هايي چون : نثر ادبي ، شعر ، داستان كوتاه ، عكس ، جدول و ... استفاده شده است.دستچيني از رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي ، امام خميني ( ره ) ، مقام معظم رهبري و آيت الله مكارم شيرازي ، سيره ائمه اطهار ( ع ) در عزاداري امام حسين ( ع ) سخني با بانيان هيات ها ، سينه اي سراسر عشق و ارادت ، اخبار مذهبي ، گفت و گو با حيدر تبريزي ( شاعر مرثيه پرداز آذربايجاني ) ، اهميت دعا در اسلام ، كتاب شناسي عاشورا ، گفت و گو با حبيب الله چايچيان ( حسان - شاعر آئيني ) ، گفت و گو با مداحان و سخنوران عاشورايي ، ذكر خاطراتي از مداحان اهلبيت ( ع ) از مراسم عزاداري سيدالشهداء ( ع ) از زبان خود آنها و ... بخشي از مطالب اين نشريه 96 صفحه اي را تشكيل مي دهد.طرح جلد گويا و ارائه آخرين اطلاعات موجود از چند نويسنده و شاعر مذهبي به خوانندگان را مي توان از ويژگي هاي " خيمه " يازدهم بر شمرد.آن چه در مطالعه اين نشريه ، به عنوان نكته اي مبهم براي مخاطب نشريه مطرح مي شود ، چگونگي انتشار نشريه از نظر زماني است ، در اين خصوص ، هيچ توضيحي در نشريه داده نشده است ، و مشخص نيست كه آيا نشريه " خيمه " صرفا در مناسبت هاي مذهبي و ايام محرم منتشر مي شود ، يا ماهنامه و فصلنامه و ...است.به گواهي شناسنامه نشريه ، دفتر " خيمه " در شهر مقدس قم واقع شده است .