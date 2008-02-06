200 قاری دانش آموز خرم آبادی گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این همایش که شب گذشته، برگزار شد، معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با گرامیداشت دهه فجر بیان داشت: هدف از برگزاری این همایش، انس با قرآن وآشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآنی و تجلیل از قاریان منتخب دانش آموز بوده است.

علی فلاح کردی خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب اسلامی دانش آموزان با استفاده از مفاهیم و آموزه های قرآنی نقش مهمی در پیروزی و همراهی انقلاب اسلامی داشتند.

وی در ادامه با تشریح عناصر پیروزی انقلاب اسلامی از سه رکن رهبری، دینداری و حضور مردم به عنوان عناصر اساسی در پیروزی انقلاب اسلامی یاد کرد و یادآور شد: با مقایسه انقلاب ایران و دیگر انقلابهای جهان می توان نقش موثر و عمیق رهبری را در انقلاب اسلامی ایران به وضوح مشاهده کرد.

معاون پرورشی وتربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان عنوان کرد: انقلاب اسلامی تنها انقلاب مردمی است که با رهبری امام (ره) و همراهی جوانان با تکیه بر آیات و فرامین قرآنی پا به عرصه نهاد و توانست به پیروزی های بزرگی دست یابد.