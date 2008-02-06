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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۱

واکنش به ادعای سخنگویان آمریکا

تهدیدخواندن پیشرفت ایران در هوافضا ناشی از خوی سلطه‌گری آمریکاست

تهدیدخواندن پیشرفت ایران در هوافضا ناشی از خوی سلطه‌گری آمریکاست

سیدمحمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دستاورد علمی بزرگ و شگفت انگیز اخیر در زمینه هوا فضا را نشانه‌ای دیگر از پایداری و خودباوری ملتی بزرگ برای رسیدن به قله‌های بلند دانش و فن آوری خواند و آن را در خدمت توسعه و رفاه ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینی با اشاره به اظهارات سخنگویان دستگاه های سیاسی امنیتی آمریکا درباره این رویداد عظیم علمی کشورمان گفت: مرتبط ساختن پیشرفت های علمی و فناوری غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران با موضوع سلاح های کشتار جمعی و تهدید آمیز خواندن آن توسط دولت آمریکا، اقدامی ناشایست و فریبکارانه بوده و از رویکرد غیر اخلاقی و سلطه گرایانه آن ناشی می گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان  دولتمردان آمریکا را به احترام به حقوق و منافع ملت ها و پرهیز از تنگ نظری و عدم به کارگیری رفتارهای غیر عقلانی در قبال واقعیت ها و حقایق موجود توصیه کرد.

گفتنی است، مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده ترس و نگرانی کشورش از پیشرفت های علمی و فنی ایران است، گفته بود که احداث مرکز جدید فضایی ایران برای ارسال یک ماهواره تحقیقاتی در مدار ، یک " اقدام آزار دهنده" است.

کد مطلب 633871

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