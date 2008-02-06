به گزارش خبرگزاری مهر، حسینی با اشاره به اظهارات سخنگویان دستگاه های سیاسی امنیتی آمریکا درباره این رویداد عظیم علمی کشورمان گفت: مرتبط ساختن پیشرفت های علمی و فناوری غرورآفرین جمهوری اسلامی ایران با موضوع سلاح های کشتار جمعی و تهدید آمیز خواندن آن توسط دولت آمریکا، اقدامی ناشایست و فریبکارانه بوده و از رویکرد غیر اخلاقی و سلطه گرایانه آن ناشی می گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان دولتمردان آمریکا را به احترام به حقوق و منافع ملت ها و پرهیز از تنگ نظری و عدم به کارگیری رفتارهای غیر عقلانی در قبال واقعیت ها و حقایق موجود توصیه کرد.

گفتنی است، مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده ترس و نگرانی کشورش از پیشرفت های علمی و فنی ایران است، گفته بود که احداث مرکز جدید فضایی ایران برای ارسال یک ماهواره تحقیقاتی در مدار ، یک " اقدام آزار دهنده" است.