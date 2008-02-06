امیررضا خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، با بیان اینکه لیست ائتلاف فرهنگ و اندیشه در تهران در حال حاضر مشتمل بر حدود 20 کاندیدا است، گفت: ما منتظر نتایج قطعی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان هستیم تا بر اساس آن لیستی از اصحاب فرهنگ و اندیشه تهیه و عرضه کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه الزاماً 30 نفر نخواهد بود، تصریح کرد: ما قائل به این نیستیم که به طور قطع 30 نفر را در لیست خود بگنجانیم بلکه قصد ما حضور افرادی از اصحاب فرهنگ و اندیشه در این لیست است که در مباحث مربوطه کار کرده و اثربخشی داشته اند.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه یک لیست اعتدالی خواهد بود، گفت: لیست ابتدایی ما بیش از 20 نفر از اصحاب فرنگ و اندیشه بود اما برخی از دوستان در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکردند و لذا ما ضرورتی ندیدیم که حتماً لیستی 30 نفره ارائه کنیم.

عضو ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به تجریه موفق حضور ورزشکاران در انتخابات گذشته لیستی از اصحاب ورزش در انتخابات مجلس هشتم ارائه خواهد شد؟ گفت: بنده قائل به این نیستم که هر کس ورزشکار بود بتواند در فضای مجلس که بیشتر کارکردی سیاسی دارد، مفید باشد.

خادم خاطر نشان کرد: بنده یک نماینده موفق در مجلس را در میزان خدمت رسانی او به مردم ارزیابی می کنم، به همین خاطر در لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه افرادی جای خواهند گرفت که بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، کارآمد بوده و نسبت به فعالیت های خود پاسخگو باشند.