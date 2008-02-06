  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

امیررضا خادم در گفتگو با مهر:

20 نفر قطعی شدند/ لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه به زودی ارائه می‌شود

20 نفر قطعی شدند/ لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه به زودی ارائه می‌شود

عضو ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه از نهایی شدن لیست انتخاباتی این ائتلاف پس از بررسی صلاحیت ها خبر داد.

امیررضا خادم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، با بیان اینکه لیست ائتلاف فرهنگ و اندیشه در تهران در حال حاضر مشتمل بر حدود 20 کاندیدا است، گفت: ما منتظر نتایج قطعی بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان هستیم تا بر اساس آن لیستی از اصحاب فرهنگ و اندیشه تهیه و عرضه کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه الزاماً 30 نفر نخواهد بود، تصریح کرد: ما قائل به این نیستیم که به طور قطع 30 نفر را در لیست خود بگنجانیم بلکه قصد ما حضور افرادی از اصحاب فرهنگ و اندیشه در این لیست است که در مباحث مربوطه کار کرده و اثربخشی داشته اند.  

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه یک لیست اعتدالی خواهد بود، گفت: لیست ابتدایی ما بیش از 20 نفر از اصحاب فرنگ و اندیشه بود اما برخی از دوستان در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام نکردند و لذا ما ضرورتی ندیدیم که حتماً لیستی 30 نفره ارائه کنیم.

عضو ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به تجریه موفق حضور ورزشکاران در انتخابات گذشته لیستی از اصحاب ورزش در انتخابات مجلس هشتم ارائه خواهد شد؟ گفت: بنده قائل به این نیستم که هر کس ورزشکار بود بتواند در فضای مجلس که بیشتر کارکردی سیاسی دارد، مفید باشد.

خادم خاطر نشان کرد: بنده یک نماینده موفق در مجلس را در میزان خدمت رسانی او به مردم ارزیابی می کنم، به همین خاطر در لیست ائتلاف اصحاب فرهنگ و اندیشه افرادی جای خواهند گرفت که بتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، کارآمد بوده و نسبت به فعالیت های خود پاسخگو باشند.

کد مطلب 633872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها