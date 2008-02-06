دوست داشتم مربی تیم المپیک آرژانتین می شدم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال آرژانتین روز گذشته هدایت تیم المپیک کشورشان را به سرجیو باتیستا، هم تیمی مارادونا در رقابت های جام جهانی سپردند. مارادونا به رادیو "دل پلاتا" گفت: دوست داشتم مربی تیم المپیک می شدم. من از اینکه باتیستا مربی تیم زیر 23 سال آرژانتین شده برای او خوشحالم اما مربیگری این تیم باید به من می رسید. دوست داشتم در پکن مربیگری کنم.

وی با بیان اینکه مربیگری تیم بوکا جونیورز به او پیشنهاد شده بود، افزود: پدرو پومپیلیو، رئیس باشگاه بوکا، از من خواست که مربیگری این تیم را بر عهده بگیرم اما من نپذیرفتم چون میگوئل روسو هدایت تیم را بر عهده داشت.

مارادونا مربیگری را از سال 1994 با هدایت تیم دپورتیوو ماندی یو آغاز کرد اما یک سال پس از آن به راسینگ کلاب نقل مکان کرد. وی 23 بار بر روی نیمکت این دو تیم نشست اما تنها سه پیروزی به دست آورد.