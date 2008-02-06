  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

کد راه دور 40 روستای لرستان حذف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان گفت: به منظور رفاه حال ساکنان مردم روستاهای لرستان، کد راه دور 40 روستای این استان حذف شد.

محمدجعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: کد راه دور 40 روستا در سطح استان با اجرای طرح LTX، حذف و به یک کد با مرکز شهرستان مربوطه تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح امکان برقراری ارتباط بین مراکز تابعه هر شهر بدون گرفتن کد بین شهری، برقراری سیگنالینگ شماره هفت که منجر به افزایش سرعت برقراری و حذف تاخیر زمانی برقراری ارتباط بین مراکز می شود، محقق خواهد شد.

چنگایی ادامه داد: از دیگر مزایای این طرح برقراری نمایشگر در مراکز کم ظرفیت روستایی، کاهش هزینه در برقراری مکالمات برای مشترکین این مراکز و سهولت راه اندازی پیشخوان دولت در این مراکز است.

مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان یادآور شد: این طرح در 40 مرکز کم ظرفیت روستایی در شهرستانهای شهرهای الشتر، پلدختر، دورود و در شهرهای وحدت شهر، کونانی، فیرزو آباد، سپیددشت، چغلوندی و منطقه کمالوند اجرا شده است.

چنگایی با اشاره به اینکه در حال حاضر این طرح در منطقه سرابدوره در حال اجراست خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها کد بین شهری 120 مرکز کم ظرفیت روستایی دیگر در سطح استان نیز حذف خواهد شد.

کد مطلب 633877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها