کد راه دور 40 روستای لرستان حذف شد

محمدجعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: کد راه دور 40 روستا در سطح استان با اجرای طرح LTX، حذف و به یک کد با مرکز شهرستان مربوطه تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح امکان برقراری ارتباط بین مراکز تابعه هر شهر بدون گرفتن کد بین شهری، برقراری سیگنالینگ شماره هفت که منجر به افزایش سرعت برقراری و حذف تاخیر زمانی برقراری ارتباط بین مراکز می شود، محقق خواهد شد.

چنگایی ادامه داد: از دیگر مزایای این طرح برقراری نمایشگر در مراکز کم ظرفیت روستایی، کاهش هزینه در برقراری مکالمات برای مشترکین این مراکز و سهولت راه اندازی پیشخوان دولت در این مراکز است.

مدیرعامل شرکت مخابرات لرستان یادآور شد: این طرح در 40 مرکز کم ظرفیت روستایی در شهرستانهای شهرهای الشتر، پلدختر، دورود و در شهرهای وحدت شهر، کونانی، فیرزو آباد، سپیددشت، چغلوندی و منطقه کمالوند اجرا شده است.

چنگایی با اشاره به اینکه در حال حاضر این طرح در منطقه سرابدوره در حال اجراست خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها کد بین شهری 120 مرکز کم ظرفیت روستایی دیگر در سطح استان نیز حذف خواهد شد.