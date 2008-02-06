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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۹

غنیمی فرد در لندن :

میزان واردات بنزین ایران تا 12 ماه آینده ثابت باقی می ماند

میزان واردات بنزین ایران تا 12 ماه آینده ثابت باقی می ماند

معاون بین الملل شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی گفت: میزان واردات بنزین ایران در حال حاضر 15 میلیون لیتر در روز است که این میزان تا 12 ماه آینده ثابت باقی می ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حجت الله غنیمی فرد در حاشیه کنفرانس انرژی درلندن به خبرنگاران گفت: علی رغم اینکه بسیاری از بانکها از تامین منابع اعتباری برای معاملات نفتی ایران خودداری کردند، ما برای تامین بنزین مصرفی مورد نیاز خود تا کنون با هیچ مشکلی روبرو نبوده ایم و برای عبور از این مشکل راه حل هایی یافتیم که بسیار راحت تر و سریع تر از قبل بودند.

ایران که چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت دنیا است، به دلیل کمبود ظرفیت پالایشگاهی برای تامین نیاز داخل بنزین وارد می کند.

همچنین غنیمی فرد پیشتر عنوان کرده بود: ایران برای خرید و فروش و انتقال نفت و محصولات نفتی با هیچ مشکلی مواجه نیست و این کشور در ماه ژانویه بیش از4.1  میلیون بشکه نفت در روز تولید کرده است. سهمیه ایران در اوپک حدود 3.817 میلیون بشکه در روز است .

کد مطلب 633879

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