ساخت تمامی نیروگاهها توسط بخش خصوصی تا نیمه اول برنامه پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در یک نشست خبری با تشریح عملکرد سازمان توسعه برق ایران گفت: در مجموع 19 واحد نیروگاهی به ظرفیت منصوبه بیش از 2هزار و 600 مگاوات در سال جاری وارد مدار شده؛ این درحالی است که از ابتدای شکل گیری سازمان توسعه برق در سال 75 تا کنون 19 هزار و 800 مگاوات توسط این سازمان به ظرفیت شبکه سراسری برق اضافه شده است.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: در سه سال اخیر(84 تا 86) حدود 8 هزارمگاوات از طریق پروژه های سازمان توسعه برق ایران به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده که این موضوع عملکرد دولت را ظرف سه سال اخی در خصوص ظرفیت احداثی نیروگاهها نمایان می کند.

به گفته وی، واحدهای دیگری نیز برنامه ریزی شده که تا پایان سال جاری وارد مدار شوند، به این ترتیب ظرفیت نیروگاهی اضافه شده به شبکه سراسری برق کشور در سال جاری به 8هزار و 700 می رسد.

بهزاد افزود: در سال جاری حدود 400 کیلومتر خط 400 کیلوولت در سازمان توسعه برق ایران وارد مدار شده؛ ضمن اینکه هزار کیلومتر خط 400 کیلوولت شامل خط کارون 3 به امیدیه، نیروگاه مسجد سلیمان به اهواز، میلاد آبادان به شلمچه و خط توس به مرو- مشهد به سرخس، آذربایجان و سایر خطوط 400 کیلوولت است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: ظرف دو سال اخیر 1هزار کیلومتر خط 400 کیلوولت به شبکه اضافه شده که روند قابل توجهی داشته است این درحالی است که پست فشار قوی و شبکه فیبرنوری نیز در حال انجام است.

وی اظهار داشت: سازمان توسعه برق در سال جاری موفق به احداث 277 هزار مترمکعب مخزن ذخیره سازی سوخت شامل ده مخزن شده است که بر این اساس برنامه دارد که در سال آتی 900 هزار مترمکعب و در مجموع سالهای 88و 89 نیز حدود 900 هزار مترمکعب دیگر مخزن وارد مدار کند به نحوی که طی سالهای 86 تا 89 حدود 2 میلیارد مترمکعب مخزن جدید احداث شود.

به گفته بهزاد در حال حاضر ظرفیت مخازن 2 میلیارد و 800 میلیون لیتر بوده که اگر تا سال 90 این میزان مخزن جدید را اضافه کنیم ظرفیت مخازن سوخت نیروگاههای کشور دو برابر می شود.

پروژه های دهه فجر

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران تصریح کرد: در ایام پیروزی انقلاب اسلامی 4 واحد نیروگاه ارومیه، نیروگاه شیروان و نیز 2 خط انتقال نیز آماده افتتاح است ضمن اینکه خط 400 کیلوولت نیروگاه مسجد سلیمان به اهواز و آبادان به شلمچه نیز که مجموعا 150 کیلومتر است نیز افتتاح می شود این درحالی است که افتتاح خط مشهد به سرخس برای تبادل انرژی و خط قله دیزج به مرز آذربایجان نیز در دستور کار قرار دارد.

بهزاد گفت: مجموع هزینه هایی که برای واحدهای نیروگاهی و خطوط انتقال انجام شده معادل هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به پروژه های آماده کلنگ زنی در دهه فجر نیز گفت: نیروگاه 500 مگاواتی BOO یزد، نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان شامل 2 واحد بخار 160 مگاوات و توسعه نیروگاه بیستون شامل 2 واحد بخاری مجموعا به ظرفیت 650 مگاوات نیز از جمله این پروژه ها هستند.

بومی کردن احداث نیروگاه

بهزاد در این رابطه با بیان اینکه 100 درصد کارهای مهندسی نصب و بهره برداری در شبکه های توزیع بومی شده اظهار داشت: بیش از 95 درصد سیستم انتقال توسط متخصصان ایرانی انجام می شود و 5 درصد دیگر نیز برای اجرا در داخل کشور اقتصادی نیست؛ این درحالی است که بیش از 95 درصد ساخت خط 400 کیلوولت دومداره و سه مداره در داخل کشور انجام می شود.

به گفته وی، در سیستم تولید برخی نیروگاهها نیز 95 درصد کار به دست متخصصان ایرانی و ساخت داخل است ولی در مجموع 85 درصد کارهای مهندسی طراحی توسط مهندسان ایرانی صورت می گیرد؛ اما در مجموع می توان گفت که بیش از 90 درصد صنعت برق کشور بومی شده و برنامه ریزی ما بر این است که تا پایان برنامه چهارم توسعه بتوانیم صد درصد صنعت برق را در کشور بومی کنیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تاکید بر لزوم حمایتهای منطقی از صنعتگران داخلی صنعت برق تصریح کرد: این درحالی است که بسیاری از کشورهای همسایه کارهای مهندسی، طراحی و احداث نیروگاهها و خطوط انتقال انرژی و نیز شبکه های توزیع خود را به مهندسان ایرانی سپرده اند.

وی ادامه داد: بر این اساس سازمان توسعه برق ایران در کربلا و نجف پست های برق، خطوط انتقال و شبکه های توزیع نصب کرده و در الحارثه عراق نیز خطوط انتقال برق اجرا می کند. این درحالی است که به این سازمان ابلاغ شده تا در نجف اشرف نیروگاه 320 مگاواتی با اعتبار 150 میلیون یورویی بسازد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود به نحوی که ابتدا بخش گازی آن احداث و بعد از آن بخش بخار سیکل ترکیبی احداث می شود.

خصوصی سازی صنعت برق

بهزاد خاطرنشان کرد: حمایت از احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته و این وزارتخانه تنها نیروگاههایی را که از قبل در حال احداث دارد را تکمیل می کند این درحالی است که در سال گذشته 21 درصد ظرفیت نیروگاهی که وارد مدار شده توسط بخش خصوصی ساخته شده بود و در سال جاری نیز 45 درصد ظرفیتی که وارد مدار می شود توسط بخش غیردولتی ساخته شده است که در صورت ادامه کار با روند فعلی در نیمه اول برنامه پنجم توسعه همه واحدهایی که وارد مدار می شود توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر 5 هزار مگاوات نیروگاه BOT و حدود 27 هزارمگاوات نیروگاه BOO در دست قرارداد، اجرا یا در شرف بهره برداری توسط بخش غیردولتی است این درحالی است که عملیات اجرایی نیروگاه خرمشهر در سوم خردادماه سال جاری در سالروز آزادسازی خرمشهر شروع شد.

بهزاد ادامه داد: عمده تجهیزات این نیروگاه در حال ساخت و حمل به خرمشهر است این درحالی است که 25 درصد پیشرفت فیزیکی برای این نیروگاه متصور هستیم و اولین واحد آنرا در خرمشهر سنکرون کنیم.

صنعت برق از ابتدای انقلاب تا کنون

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران ظرفیت منصوبه صنعت برق کشوردر سال 57 را 7 هزا رو 24 مگاوات ذکر و تصریح کرد: در حال حاضر این رقم به 49 هزارمگاوات رسیده که 7 برابر ظرفیت منصوبه در ابتدای انقلاب اسلامی است و به نوعی می توان گفت که 600 درصد به ظرفیت صنعت برق کشور در کمتر از 30 سال اضافه شده که نشانگر رشد 20 درصدی در هر سال است.

به گفته وی، از این میزان 8 هزارمگاوات ظرف سه سال اخیر به مدار وارد شده است این درحالی است که در مورد خطوط انتقال انرژی نیز می توان گفت که در سال 57 میزان خطوط 4 هزار و 548 کیلومتر بوده در حالیکه در حال حاضر به بیش از 40 هزار کیلومتر رسیده است.

بهزاد خاطرنشان کرد: حداکثر نیاز مصرف همزمان در سال 57 معادل 3 هزار و 642 مگاوات بوده در حالیکه پیک مصرف در سال جاری 36 هزارمگاوات رسیده است.

سرمایه گذاری در صنعت برق

وی افزود: طبق محاسبات صورت گرفته در پایان سال 83 ظرفیت منصوبه کشور 37 هزار و 300 مگاوات بوده که در چشم انداز 20 سال آتی باید طبق برآورد 100 هزارمگاوات به ظرفیت منصوبه با رشد 7 درصد اضافه شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه برق ایران، براساس تلاش های وزارت نیرو و نیز صرفه جویی مردم پیش بینی می شود ظرفیت 80 هزار مگاوات برای صنعت برق کافی باشد که بر این اساس سالانه 4 تا 5 هزار مگاوات باید به ظرفیت برق کشور اضافه شود؛ چراکه عمر برخی از تاسیسات تمام شده و از رده خارج می شوند.

وی اظهار داشت: طبق آخرین وضعیت برای هر کیلو وات برق یک میلیون تومان هزینه سرمایه گذاری در تولید، انتقال و توزیع است که سالانه حدود 5 هزار میلیارد تومان باید در صنعت برق کشور هزینه و سرمایه گذاری شود.

بهزاد افزود: با توجه به آمار موجود پیش بینی می شود در برنامه چهارم توسعه سالانه 4 هزارمگاوات و در برنامه ای پنجم و ششم حدود سالانه 5 هزارمگاوات و در برنامه هفتم نیز آخرین برنامه سند چشم انداز بیست ساله است باید 6 هزارمگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شود؛ این درحالی است که بخشی از این نیروگاههای اتمی و حرارتی، آبی، بادی، زمین گرمایی و خورشیدی است.

برنامه های آتی

وی اظهار داشت: حدود 5 هزار مگاوات نیروگاههای BOT و حدود 25 هزارمگاوات نیروگاههای BOO است که اینها در انواع مختلف است و برخی از آنها در حال اجرا و برخی از آنها نیز در آستانه بهره برداری قرار دارند و بخشی دیگر نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده است؛ این درحالی است که بخشی در حال مذاکره و انعقاد قرارداد نهایی هستند.

بهزاد گفت: نیروگاههایی که ساخته می شود باید سیکل ترکیبی باشد و از این پس چیزی به اسم نیروگاههای گازی وجود ندارد این درحالی است که متوسط راندمان گازی 33 تا 39 درصد و راندمان نیروگاههای حرارتی 40 درصد است.

وی افزود: بهترین نیروگاه گازی 39 درصد راندمان دارد ولی برای افزایش راندمان احداث سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گرفته که حدود 12 هزارمگاوات نیروگاه گازی سیکل باز در کشور وجود دارد که در نهایت 6 هزار مگاوات بخار سیکل ترکیبی به 12 هزارمگاوات مذکور اضافه می شو.

بهزاد توضیح داد: 6 هزارمگاوات معادل 6 هزارمیلیارد تومان هزینه دارد که معادل 5/4 میلیارد یورو است در این راستا با وزارت نفت وارد مذاکره شده ایم که با توجه به افزایش قیمت سوخت این وزارتخانه با تایید دولت بخشی از یارانه تبدیل نیروگاهها به سیکل ترکیبی را پرداخت کند.

وی میزان بدهی سازمان توسعه برق به پیمانکاران را هزار و 30 میلیارد تومان عنوان کرد.

