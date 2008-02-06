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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۵۷

از نیمه اسفند ماه؛

پلاک تمامی واحدهای شهری پایتخت تعویض می‌شود

پلاک تمامی واحدهای شهری پایتخت تعویض می‌شود

معاون سازمان زیباسازی شهر تهران از تعویض پلاک های آبی کل واحدهای شهری نظیر واحدهای مسکونی ، تجاری و... و جایگزینی پلاک هایی هماهنگ و استاندارد از 15 اسفند خبر داد.

مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: در پلاک های آبی جدید کد پستی 10 رقمی هر واحد ذکر می شود و بدین ترتیب خدمات رسانی  به واحدهای شهری و پیدا کردن نشانی ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود: پلاک های فوق در ابعاد 17×15 سانتیمتر بوده و جنس در نظر گرفته شده برای آنها به گونه ای است که کاملا در شب قابل مشاهده است و در تمام شهر شکل، اندازه و فرم یکسان دارد.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیبا سازی از رایگان بودن تعویض پلاک واحدهای شهری در پایتخت خبر داد و افزود: بر اساس برآوردهای اولیه 1 میلیون و 300 هزار پلاک مورد نیاز است که کار تعویض از اواسط اسفند ماه آغاز می گردد.

کد مطلب 633881

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