مهدی گلشنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: در پلاک های آبی جدید کد پستی 10 رقمی هر واحد ذکر می شود و بدین ترتیب خدمات رسانی به واحدهای شهری و پیدا کردن نشانی ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وی افزود: پلاک های فوق در ابعاد 17×15 سانتیمتر بوده و جنس در نظر گرفته شده برای آنها به گونه ای است که کاملا در شب قابل مشاهده است و در تمام شهر شکل، اندازه و فرم یکسان دارد.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیبا سازی از رایگان بودن تعویض پلاک واحدهای شهری در پایتخت خبر داد و افزود: بر اساس برآوردهای اولیه 1 میلیون و 300 هزار پلاک مورد نیاز است که کار تعویض از اواسط اسفند ماه آغاز می گردد.