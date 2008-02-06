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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

میکروتراشه ای با راندمان چشمگیر مصرف انرژی ساخته شد

میکروتراشه ای با راندمان چشمگیر مصرف انرژی ساخته شد

محققان دانشگاه MIT موفق به ساخت میکروتراشه هایی با راندمان چشمگیر مصرف انرژی شدند.

دانشگاه MIT در گزارشی به خبرگزاری مهر اعلام کرد: این میکروتراشه جدید با هدف به کار گرفته شدن در تجهیزات الکترونیکی قابل حمل و با همکاری محققانی از شرکت ابزارآلات تگزاس طراحی و ساخته شده است.

به گفته محققان این پروژه میکروتراشه ای که تولید شده است در مقایسه با سایر میکروتراشه های موجود در بازار تا 10 برابر از راندمان بهتر مصرف انرژی برخوردار است.

گفته می شود این فناوری نوین می تواند به طراحی و ساخت تلفنهای همراه جدید و با راندمان بالاتر و وسایل پزشکی قابل کاشت منتهی شود.

همچنین از این میکروتراشه می توان در ساخت حسگرهایی استفاده کرد که به هنگام استفاده از انرژی موجود در باتری طول عمر بیشتری دارند.

کد مطلب 633884

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