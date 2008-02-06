عکاس کویرها و مناظر ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم فریدنی 28 دی 1314 متولد شد و در مدرسه شاه عباس جلفا تحصیل کرد. او به علت شغل پدر در تهران، کرمان و شیراز روزگار گذراند.

نیکول عکاسی را از کودکی و نوجوانی آغاز و در 1334 نخستین عکس‌های خود را چاپ کرد و با شیوه‌های عکاسی آشنا شد. این عکاس 72 ساله بیش از 50 سال در بیابان و کویرهای ایران به انتظار لحظه‌ای نشست تا تصاویر مورد نظر خود را ثبت کند. وی عمری را به ثبت هنرمندانه نقطه به نقطه طبیعت و سرزمین پهناور ایران گذراند.

مرحوم فریدنی چندی پیش به دلیل ابتلا به بیماری‌های ذات‌الریه و سرطان پروستات در بیمارستان بستری شده و به پارکینسون نیز مبتلا بود. وی در سال‌های پایانی عمر در کنار همسرش منیر سلطانی، عکاس، زندگی کرد.