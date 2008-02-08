به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، جشنواره یادبود این شاعر فقید کرد روز دهم فوریه و با مسئولیت نچیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق برگزار می شود.

وزارت فرهنگ دولت اقلیم کردستان برای نخستین بار جشنواره ای را برای این شاعر برپا می کند. به احتمال زیاد این مراسم در ساختمان جدید التاسیس این وزارتخانه در اربیل برگزار می شود.

"شیخموس حسن" ملقب به جگرخون در سال 1913 در روستای حسار از توابع ماردین از شهرهای امپراتوری عثمانی آن زمان دیده‌ به‌ جهان گشود. وی به همراه خانواده اش در سال 1914 و با آغاز جنگ جهانی اول به‌ شهر عامودا در نزدیکی قامیشلی در شمال شرقی سوریه امروزی پناهنده‌ شدند. در 1920 از این روستا به آن روستا به دنبال تحصیل علوم‌ دینی می ‌‌رود و به تحصیل می ‌‌پردازد و با بسیاری از روحانیون منطقه ‌آشنا شده و با آثار شعرایی چون باباطاهر همدانی، ملای جزیری، فه‌قی تیران، احمد خانی، پرتو هکاری و نالی آشنا می‌ شود. این شاعر کرد در سال 1984 درگذشت.