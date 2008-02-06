ایران تنها بخشی از برنامه سلاحهای هسته ای خود را متوقف کرده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، دریادار"مایکل مک کونل" رئیس اطلاعات ملی آمریکا خطاب به کمیته اطلاعاتی سنای کشورش ادعا کرد : "برآورد اطلاعات ملی آمریکا در ماه نوامبر به این نتیجه رسید که تنها چیزی که ایران متوقف کرده اند طراحی سلاحهای هسته ای (!) بوده که احتمالا کم اهمیت ترین بخش این برنامه است."

وی افزود : ایران به توسعه فناوری غنی سازی اورانیوم و موشکهای بالستیک دوربرد ادامه می دهد.

به نوشته فایننشال تایمز، منتقدان رویکرد دولت آمریکا در برابر ایران با تکیه بر این گزارش آن را مدرکی می دانند مبنی بر اینکه آمریکا در ارزیابی تهدید ایران زیاده روی کرده است.

یکی از سخنگویان مک کونل هم از اینکه تمرکز بسیار زیادی روی یک بخش از این گزارش شده ابراز نگرانی کرد.

مک کونل برآورد سالانه خود را از تهدیدها علیه آمریکا به کنگره ارائه داد وهمچنین نگرانیهای خود را درباره فعالیتهای هسته ای کره شمالی ابراز کرد.

سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده بود که آمریکا از 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

علاوه بر این ایران هم بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته تاکید کرده است حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است. از این رو تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران غیرموجه و غیرمنطقی به نظر می رسد.