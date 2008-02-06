درخواست بودجه 1500 میلیارد ریالی طرح ساماندهی روابط اقتصادی در حوزه خلیج فارس

حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تحقق اهداف و عملیاتی شدن بخشی از الزامات پایلوت طر ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس در جزیره قشم مصوب پنجم تیرماه سال جاری شورای عالی مناطق آزاد و براساس پروژه های مصوب کمیته های امور "زیربنایی و انرژی" و "حمل و نقل و ترانزیت" طرح فوق یک هزار و 500 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است.

مشاور وزیر بازرگانی افزود: مبلغ فوق در راستای آغاز عملیات اجرایی پروژه های استراتژیک و زیربنایی منطقه آزاد قشم شامل پل خلیج فارس، شبکه ریلی- جاده ای و مواصلاتی پیرامون آن و اتصال به اسکله کاوه در نظر گرفته شده است.

سلطانی نیا اجرای پروژه های فوق را از اساسی ترین اقدامات زیربنایی در جهت ایفای نقش و جایگاه واقعی منطقه آزاد قشم در اقتصاد و تجارت منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: این اقدام دولت در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و افق تبدیل ایران به قدرت اقتصادی برتر منطقه در افق 1404 حائز اهمیت است.

به گفته این مقام مسئول، اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی را علاوه بر مزیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن در توسعه صادرات و صادرات مجدد بسیار مهم توصیف کرد.

وی همراهی و حمایتهای حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در اجرای آزمایشی طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ج.ا.ا در جزیره قشم به ویژه مساعی معاونت امور زیربنایی و دفتر راه و ترابری آن را قابل تقدیر دانست.

سلطانی نیا اظهار امیدواری کرد با تصویب نهایی اعتبارات مذکور در مجلس شورای اسلامی گام موثری در اعتلاء و ارتقای نقش جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد منطقه به ویژه حوزه خلیج فارس برداشته شود.

