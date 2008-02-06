آمریکایی ها رئیس جمهوری می خواهند که مانند بوش آنها را در دنیا سرافکنده نکند

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه "تاگس اشپیگل" در تحلیلی به قلم خبرنگار آمریکایی ،"آنه اپل بایم"anne applebaum درباره نتایج انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف آمریکا با تاکید بر اینکه فضای حاکم بر این انتخابات نسبت به دوره های قبل تغییر کرده ومردم آمریکا در انتخاب نامزدها منطبق با روند کلاسیک عمل نمی کنند، نوشت : وقتی من در تابستان گذشته در "نیو مکزیکو" یک روزنامه محلی را می خواندم در گزارش مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن، هیچ اثری از باراک اوباما و هیلاری کلینتون به چشم نمی خورد. بلکه صحبت از بیل ریچاردسون از دموکراتهای کهنه کار بود که در آن زمان برای انتخابات خود را آماده می کرد.

در ادامه با اشاره به نقشهای دولتی متعدد "بیل ریچاردسون" در سابقه کاری اش از جمله چهل سال عضویت در کنگره ، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد و وزیرانرژی سابق این کشور آمده است : ریچاردسون مسلما با تجربه ترین نامزد در حزب دموکراتها بوده و بر اساس قوانین معروف وسنتی سیاسی در آمریکا انتظار می رفت که از تمام رقبای خود از جمله اوباما ، کلینتون و جان ادوارد پیشی گیرد.

اپل بایم در ادامه اظهار داشت : اما این اتفاق نیفتاد و شخصیتهای با تجربه در دولت آمریکا که باید مانند دوره های قبل نامزدهای موفقی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شدند با توجه به همه پرسیهای انجام شده در آمریکا شکست خوردند و برعکس نامزدهایی صعود کردند که بر اساس معیارهای سنتی حاکم بر سیاست آمریکا، واجد شرایط برای انتخاب نبودند.

در ادامه این مطلب نویسنده در راستای دلایل این تغییر در این دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انتظارات مردم آمریکا از رئیس جمهوری بعدی اشاره کرده و می نویسد : نتایج انتخابات مقدماتی در چند ایالت آمریکا نشان می دهد که تقریبا این اولین باری است که از زمان انتخاب جیمی کارتر در سال 1978، مردم آمریکا به دنبال یک گزینه سیاسی تندرو برای این پست هستند. فردی که نه تنها نسبت به بوش طور دیگری عمل کرده و به نظر آید، بلکه امروزی باشد . مردم آمریکا سیاستمداری را می خواهند که کمتر به صورت ایدئولوژیک عمل می کند.

نویسنده در ادامه به سرخوردگی مردم آمریکا از بوش به سبب سیاستهای جنگ طلبانه و خطرناکش می نویسد : به اعتقاد من چنین جو انتخاباتی نه تنها به دلیل نارضایتی از سیاستهای داخلی، بلکه نارضایتی از سیاست خارجی در مفهوم کلاسیک آن است که درآن به موضوعاتی از قبیل ایران، اروپا و روسیه کمتر پرداخته شده است. با این همه به نظر من امروزه ضروری ترین موضوع در سیاست خارجی این کشور آبرو و اعتبار آمریکا در دنیا است و چیزی که حقیقتا مردم آمریکا به دنبال آن هستند رئیس جمهوری است که نه تنها از عهده کشور خود بر آید ،بلکه در تمام دنیا بتوانند به وجود آن افتخار کنند .