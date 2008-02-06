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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آزمون تافل دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس 18 و 19 بهمن برگزار می‌شود

آزمون تافل دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس 18 و 19 بهمن برگزار می‌شود

امتحان تافل دانشگاه تربیت مدرس به گفته معاون آموزشی این دانشگاه 18 و 19 بهمن ماه برگزار می شود.

دکتر نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: 12 هزار و 400 نفر امسال برای شرکت در آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس ثبت نام کرده اند که 3 هزار نفر از آنها پیش از این نمره تافل را کسب کرده اند و نیازی به شرکت در آزمون تافل ندارند، اما بقیه ثبت نام کنندگان آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس در روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته در امتحان تافل شرکت می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه ثبت نام امسال آزمون دکتری این دانشگاه برای نخستین بار به صورت الکترونیکی و اینترنتی بوده است، افزود: داوطلبان حضور در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در حدود 90 رشته ثبت نام کرده‌اند.

وی اضافه کرد: داوطلبان پس از آنکه نمره قبولی در امتحان تافل کسب کنند، در آزمون کتبی دکتری شرکت می کنند و چنانچه در این مرحله نیز قبول شوند در مصاحبه شفاهی نیز شرکت خواهند کرد و به این ترتیب نتیجه نهایی آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس در خرداد ماه سال 87 اعلام می شود.

کد مطلب 633912

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