امیر علی امیری قائم مقام حزب توسعه و عدالت و عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب اظهارداشت : ما در ائتلاف فراگیر اصولگرایان از قبل هم پیش بینی می کردیم که نام لاریجانی در لیست جبهه متحد نیز قرار بگیرد و علاوه بر آن در لیستهای نهایی خود گزینه های مشترک زیادی خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه لاریجانی قطعا سر لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم خواهد بود، گفت : حضور لاریجانی در لیست 6+5 هیچ منافاتی با قرار گرفتن نام او در لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان ندارد.

قائم مقام حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با تاکید بر اینکه ائتلاف فراگیر اصولگرایان با لیستی مستقل در انتخابات آتی حضور خواهد یافت، افزود : برای شکل گیری ائتلافی کامل و ارائه لیستی واحد از سوی اصولگرایان، ائتلاف فراگیر اصولگرایان تا یکشنبه گذشته با جبهه متحد در تماس بودولی متاسفانه پاسخی از سوی آنها داده نشد .

عضو شورای مرکزی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره وضعیت فرهاد رهبر که اخیرا به عنوان رئیس دانشگاه تهران انتخاب شده ولی نام وی لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان وجود دارد، اظهارداشت : در صورتی که آقای رهبر شنبه آینده به عنوان رئیس دانشگاه تهران معرفی شود، بر اساس قانون نمی تواند از حوزه انتخابیه تهران نامزد شود و از حضور در انتخابات مجلس هشتم انصراف خواهد داد.

دبیرکل ائتلاف خدمتگزاران مستقل ایران اسلامی همچنین از تنظیم برنامه های انتخاباتی ائتلاف فراگیر اصولگرایان برای تمامی حوزه های انتخابیه کشور خبر داد و تصریح کرد : در اولین نشست خبری این ائتلاف که شنبه آینده (20 بهمن) برگزار می شود جزئیات برنامه های انتخاباتی، نحوه تعامل با سایر اصولگرایان و چگونگی حضور ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اعلام می شود.

وی در پایان با بیان اینکه ائتلاف فراگیر اصولگرایان در ارائه لیست نهایی خود برای تهران هیچ تعجیلی ندارد، خاطرنشان کرد: بر خلاف آنچه عنوان شده لیست ما در نشست خبری شنبه هم اعلام نخواهد شد چرا که معتقدیم برای ارائه لیست جامع نیاز به بررسی بیشتری داریم.