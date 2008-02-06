به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار نماینده مسلمانان انگلیس، گزارشی از وضعیت مسلمانان در آن کشور ارائه کرد و اظهار داشت: جمعیت مسلمانان کشورش بالغ بر دو میلیون نفر است که 95 درصد آنها اقامت دائم درانگلستان دارند.

وی با اشاره به حقوق شهروندی مسلمانان درانگلستان گفت: مسلمانان انگلیس از هزار مسجد و پایگاه و انجمن برخوردارند که برای انجام فرائض و آداب دینی آزاد هستند.

نماینده مسلمانان انگلیس، به شبکه رادیویی مسلمانان انگلستان اشاره کرد و افزود: مسلمانان انگلیس مسائل مورد نیاز خود را از طریق این رادیو مطرح و اطلاع رسانی می کنند.

وی از دیگر امتیازها و حقوق شهروندی مسلمانان در انگلیس را داشتن چهار نماینده در مجلس عوام و یازده نماینده در مجلس لردها برشمرد.

بنا بر این گزارش، حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز در این دیدار ضمن خیر مقدم به نمایندگان مسلمانان انگلیس ابراز امیدواری کرد: این قبیل نشست ها و رایزنی ها بتواند برای جهان اسلام و کلیه مسلمانان مفید و مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به نقش و جایگاه نهاد نماز جمعه در جمهوری اسلامی اظهارداشت: در حال حاضر در ایران حدود 600 امام جمعه شیعه و 700 امام جمعه اهل تسنن داریم که امامان جمعه به عنوان حلقه اتصال مردم با حاکمیت و وحدت بخش بین مردم و مسئولین عمل می کنند.

وی با تاکید بر بر اینکه ائمه جمعه در بیان مطالب و خطبه ها آزاد هستند و هرگز مطلبی به آنها تحمیل نمی شود، افزود: در خطبه ها علاوه بر مسائل دینی و معرفتی، اهم مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح می شود و مردم نسبت به مسائل داخلی و بین المللی آگاهی می یابند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به برخورد دوگانه دولت های اروپایی با مسلمانان اظهار داشت: دولت های اروپایی به مسلمانان اهانت می کنند و همچنین اهانت کنندگان به اسلام و مقدسات اسلامی را آزاد می گذارند که این نشان از برخورد دوگانه آنها با جهان اسلام دارد.

وی به سنگ اندازی دولت های غربی نسبت به دستیابی ملت ایران به انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: چرا کشوری را که عضو سازمان بین المللی انرژی اتمی است و ان پی تی را قبول کرده تحریم می کنند و لیکن از اسرائیل که عضو سازمان انرژی اتمی نیست و بنابر اظهارات خودشان از 300 کلاهک اتمی برخوردار است حمایت می کنند؟

تقوی سپس با اظهار تاسف از کشتار بی رحمانه مردم مظلوم و مسلمان فلسطین ابراز داشت: حمایت های بی دریغ دولت های اروپایی و آمریکا از رژیم صهیونیستی باعث شده تا ملت مظلوم فلسطین از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم و بی بهره باشند.