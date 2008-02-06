ساختارشناسی سینمای هنری در "صنعت سینما"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن ماهنامه صنعت سینما در بخش سینمای ایران میپردازد به معرفی فیلمهای بخش مسابقه سینمای ایران، فیلمهای اول، بخش خارج از مسابقه (مرور فیلمهای ایرانی)، فیلمهای مستند بلند، فیلمهای مستند کوتاه و نیمه بلند، فیلمهای کوتاه داستانی، بزرگداشت مرحوم علی حاتمی و رسول ملاقلیپور و نکوداشت مسعود جعفری جوزانی و پروانه معصومی.
بخش سینمای جهان هم می پردازد به معرفی فیلمهای بخش مسابقه سینمای بینالملل، فیلم های کوتاه بینالملل، سینمای آسیا، سینمای معناگرا، جشنواره جشنوارهها، نمایشهای ویژه فیلمهای روز جهان و فیلمهای مستند، بزرگداشت اینگمار برگمان و نیکیتا میخالکف، مرور سینمای گرجستان و فلسطین و تجلیل از پنج فیلم برتر سال 1366 شامل "آن سوی آتش"، "ایستگاه"، "پرنده کوچک خوشبختی"، "خارج از محدوده" و "شاید وقتی دیگر".
پرونده "ساختارشناسی سینمای هنری" هم شامل مطالبی است چون مروری بر نظریههای سینمای هنری و تحلیل فیلمنامه، کارگردانی، بازیگری، فیلمبرداری، طر احی صحنه و لباس، تدوین، صدا و موسیقی و در نهایت افتتاح سینما آزادی پس از 10 سال و تولیدات جدید سینمای ایران به کار این شماره پایان میدهد.
شصت و هفتمین شماره ماهنامه "صنعت سینما" ویژه بهمن ماه 86 به مدیر مسئولی و سردبیری شهرام جعفرینژاد در 200صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.
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