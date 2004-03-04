اسراييل 28 هزار فلسطيني را از آغاز انتفاضه بازداشت كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، هشام عبدالرازق وزيراموراسيران فلسطيني تصريح كرد: درحال حاضر7500 اسير در زندان هاي اشغالگران اسراييلي به سر مي برند كه در ميان آنها 420 كودك و 80 زن وجود دارند.

وي اوضاع داخل زندان هاي اسراييلي را بسيار نابسامان و رفتار اسراييلي ها با اسراي فلسطيني را خشونت آميز خواند. وي اسراييل را متهم كرد كه با اسراي فلسطيني به گونه رفتار مي كند كه با تمام قوانين و مقررات بين المللي مغايرت دارد.

به گفته وي، اسراييل همچنان به بازداشت رهبران سياسي فلسطيني مانند مروان البرغوثي وحسام خضر و عبدالرحمن ملوح ازاعضاي مجلس قانونگذاري فلسطين و كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين ادامه مي دهد كه مخالف عرف بين الملل وقوانين جهاني است زيرا بر اساس قوانين بين الملل اين افراد از مصونيت ديپلماتيك برخوردارند.

به گفته وي، زنان فلسطيني در زندان هاي فلسطيني در معرض ضرب و شتم و پرتاب گاز اشك آور و سلول انفرادي قرار دارند وكودكان و بيماران هم از عدم معالجه لازم رنج مي برند.



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