هفتمین دعوت نامه برای بسکتبال ایران / تیم ملی به استرالیا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان بسکتبال استرالیا از اعضای تیم ملی المپیکی کشورمان دعوت کرده اند در فاصله زمانی 25 اردیبهشت تا سوم خرداد ماه سال آینده اردویی تدارکاتی در این کشور برپا کرده و در سه دیدار تدارکاتی به میدان بروند.

دیدار با تیم ملی استرالیا و یکی از تیم های باشگاهی یا ایالتی این کشور در برنامه پیشنهادی استرالیایی ها برای بسکتبال ایران پیش بینی شده است که درسه شهر اجرا می شود.

سازمان تیم های ملی بسکتبال موافقت خود را در مورد سفر به استرالیا اعلام کرده است اما از مسئولان فدراسیون این کشور که در حال آماده سازی بازیکنان خود برای شرکت در رقابت های المپیک 2008 چین هستند خواسته است در صورت امکان برنامه بازی ها را 10 روز دیرتر اجرا کنند.

پیش از این دعوت نامه هایی از سوی کشورهای آلمان، نیوزیلند، چین (دو دعوت نامه)، اسلوونی و چین تایپه به فدراسیون بسکتبال ارسال شده بود.مسئولان بسکتبال کشورمان تاکنون موافقت شفاهی خود را نسبت به این دعوت نامه ها اعلام کرده اند.