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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

حاج علی اکبری:

جوانان ایرانی پرچمدار خوشبختی ملتهای جهان هستند

جوانان ایرانی پرچمدار خوشبختی ملتهای جهان هستند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: رئیس سازمان ملی جوانان گفت: جوانان ایرانی الگوی فتوت و جوانمردی و پرچمدار خوشبختی ملت های جهان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری در جمع دبیران سازمان ملی جوانان استان مازندران در محل استانداری افزود: اخلاص رکن جوانمردی است و جوانان به راستی و صداقت نزدیکترند.

وی خاطرنشان کرد: اگر جوانان صداقت خود را حفظ کنند به مرحله جوانمردی می رسند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه کارهای بزرگ کشور طی سالهای گذشته به دست جوانان ایرانی انجام شده، تصریح کرد: اعتماد به نفس جوانان ایرانی زبانزد جوانان جهان است.

حاج علی اکبری با اشاره به رشادتهای جوانان رزمنده در هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی مرهون تلاش های جوانان غیور است.

وی با بیان اینکه جانبازان بنیان ملت ایران را ساخته اند، یادآور شد: معمار کبیر انقلاب الگوی اخلاق ، روح جوانمردی، مرکز فتوت و حماسه ساز تحولگرا بودند.

معاون رئیس جمهور همت بلند، صفا و صدق، شجاعت و حماسه را شاخصه بارز جوانان ایرانی بیان کرد و افزود: عشق ورزی و مهرطلبی باید اساس کار جوان ایرانی باشد.

این مسئول ادامه داد : انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر جوانان ایرانی کمر استکبار را شکسته است و باعث شده تا استکبار با پیروزی ملت ایران دچار بحران هویت شود.

وی رهبری ایران را مملو از اقتدار، اوج خاکساری و تواضع در برابر مردم و سرشار از روحیه جوانمردی دانست و افزود: جوانان امروز باید با نقش تاریخی و همت بلند خود همگام با تکنولوژی های روز جهان زبانزد جوانان دنیا باشند.

کد مطلب 633936

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